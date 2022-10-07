Die rätselhaften Fälle von Scotland Yard, Folge 15: Der Bibelmörder

Die rätselhaften Fälle von Scotland Yard, Folge 35: Das hässliche Antlitz der Gier 2. Teil

2025 · Альбом · Inspector Lestrade

Die rätselhaften Fälle von Scotland Yard, Folge 34: Schreckenstunde 1. Teil

2025 · Альбом · Inspector Lestrade

Die rätselhaften Fälle von Scotland Yard, Folge 33: Mörderischer Fluch

2025 · Альбом · Inspector Lestrade

Ein Fall für Scotland Yard 21: Mammons heiliger Tempel

2025 · Альбом · Inspector Lestrade

Die rätselhaften Fälle von Scotland Yard, Folge 32: Der tödliche Cocktail 2. Teil

2025 · Альбом · Inspector Lestrade

Die rätselhaften Fälle von Scotland Yard, Folge 31: Der Mord an dem Italiener 1. Teil

2025 · Альбом · Inspector Lestrade

Die rätselhaften Fälle von Scotland Yard, Folge 25: Das blutbefleckte Taschentuch

2024 · Альбом · Inspector Lestrade

Die rätselhaften Fälle von Scotland Yard, Folge 24: Der Dolch im Rücken 2. Teil

2024 · Альбом · Inspector Lestrade

Die rätselhaften Fälle von Scotland Yard, Folge 23: Die letzte Party des Adeligen 1. Teil

2023 · Альбом · Inspector Lestrade

Ein Fall für Scotland Yard 18: Amors tödlicher Pfeil

2023 · Альбом · Inspector Lestrade

Die rätselhaften Fälle von Scotland Yard, Folge 22: Die Frau an den Gleisen

2023 · Альбом · Inspector Lestrade

Die rätselhaften Fälle von Scotland Yard, Folge 21: Ein Penny bis zum Tod

2023 · Альбом · Inspector Lestrade

Ein Fall für Scotland Yard 17: Die blutige Braut

2023 · Альбом · Inspector Lestrade

Die rätselhaften Fälle von Scotland Yard, Folge 20: Tödliche Brut

2023 · Альбом · Inspector Lestrade

Die rätselhaften Fälle von Scotland Yard, Folge 19: Der Tod bittet zur Kasse

2023 · Альбом · Inspector Lestrade

Die rätselhaften Fälle von Scotland Yard, Folge 18: Das Haus der verlorenen Schreie

2023 · Альбом · Inspector Lestrade

Die rätselhaften Fälle von Scotland Yard, Folge 17: Lestrade macht Urlaub

2022 · Альбом · Inspector Lestrade

Die rätselhaften Fälle von Scotland Yard, Folge 16: Das Hexenschloss von Ilkley

2022 · Альбом · Inspector Lestrade

Ein Fall für Scotland Yard 16: Der Kobold von Bath

2022 · Альбом · Inspector Lestrade

Die rätselhaften Fälle von Scotland Yard, Folge 15: Der Bibelmörder