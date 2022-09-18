О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Muhammad Ali Showqi

Muhammad Ali Showqi

Альбом  ·  2022

Che Kam Raqib Ma Aw Janan

#Со всего мира
Muhammad Ali Showqi

Артист

Muhammad Ali Showqi

Релиз Che Kam Raqib Ma Aw Janan

#

Название

Альбом

1

Трек Che Kam Raqib Ma Aw Janan

Che Kam Raqib Ma Aw Janan

Muhammad Ali Showqi

Che Kam Raqib Ma Aw Janan

16:06

2

Трек Da Cha Sa Parwa Lari Khkule

Da Cha Sa Parwa Lari Khkule

Muhammad Ali Showqi

Che Kam Raqib Ma Aw Janan

11:35

3

Трек Da Gulona De Yaran

Da Gulona De Yaran

Muhammad Ali Showqi

Che Kam Raqib Ma Aw Janan

5:57

4

Трек Da Speen Dandi

Da Speen Dandi

Muhammad Ali Showqi

Che Kam Raqib Ma Aw Janan

8:35

5

Трек Gulab Gulab Zwani

Gulab Gulab Zwani

Muhammad Ali Showqi

Che Kam Raqib Ma Aw Janan

7:28

6

Трек Intezar Ba Yam Tar Kama

Intezar Ba Yam Tar Kama

Muhammad Ali Showqi

Che Kam Raqib Ma Aw Janan

9:04

7

Трек Joregam Na Dase Bala Wakhwaram

Joregam Na Dase Bala Wakhwaram

Muhammad Ali Showqi

Che Kam Raqib Ma Aw Janan

10:16

8

Трек Khpal Lalai Me Rasara Wai

Khpal Lalai Me Rasara Wai

Muhammad Ali Showqi

Che Kam Raqib Ma Aw Janan

6:11

9

Трек Os Ba Chata Kram Nare

Os Ba Chata Kram Nare

Muhammad Ali Showqi

Che Kam Raqib Ma Aw Janan

13:15

10

Трек Parta Mayane Starge Jari

Parta Mayane Starge Jari

Muhammad Ali Showqi

Che Kam Raqib Ma Aw Janan

9:30

11

Трек Yawaze Pate Da Janana

Yawaze Pate Da Janana

Muhammad Ali Showqi

Che Kam Raqib Ma Aw Janan

5:15

12

Трек Zama Da Zra Darsara Meena

Zama Da Zra Darsara Meena

Muhammad Ali Showqi

Che Kam Raqib Ma Aw Janan

9:56

13

Трек Zama Da Zra Meena Om Tasara Ta

Zama Da Zra Meena Om Tasara Ta

Muhammad Ali Showqi

Che Kam Raqib Ma Aw Janan

7:22

14

Трек Zama Janan Da Gul Pashan

Zama Janan Da Gul Pashan

Muhammad Ali Showqi

Che Kam Raqib Ma Aw Janan

7:23

15

Трек Zama Lewaneya

Zama Lewaneya

Muhammad Ali Showqi

Che Kam Raqib Ma Aw Janan

15:52

16

Трек Yawaze Ma Garza Yara Pa Bazar Ke

Yawaze Ma Garza Yara Pa Bazar Ke

Muhammad Ali Showqi

Che Kam Raqib Ma Aw Janan

10:55

17

Трек Zama Janana Lewanaya

Zama Janana Lewanaya

Muhammad Ali Showqi

Che Kam Raqib Ma Aw Janan

15:59

18

Трек Zra Me Na Sabregi

Zra Me Na Sabregi

Muhammad Ali Showqi

Che Kam Raqib Ma Aw Janan

11:02

Информация о правообладателе: Attal Production
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Pashi Rata Stari Si
Pashi Rata Stari Si2024 · Сингл · Muhammad Ali Showqi
Релиз Ghamono Sta Kharab Kram
Ghamono Sta Kharab Kram2024 · Альбом · Muhammad Ali Showqi
Релиз Sta Zwanan Chere Dey
Sta Zwanan Chere Dey2024 · Сингл · Muhammad Ali Showqi
Релиз Biya De Na We Elajona
Biya De Na We Elajona2024 · Сингл · Muhammad Ali Showqi
Релиз Raka Hal da Shrabo
Raka Hal da Shrabo2024 · Сингл · Muhammad Ali Showqi
Релиз Sadeq Far May Khana
Sadeq Far May Khana2024 · Сингл · Muhammad Ali Showqi
Релиз Kho Na Razi
Kho Na Razi2024 · Сингл · Muhammad Ali Showqi
Релиз Da Khpala Yara Jaram
Da Khpala Yara Jaram2024 · Альбом · Muhammad Ali Showqi
Релиз Janan Wali Wolarhy Zma Grana Wali Wolarhy
Janan Wali Wolarhy Zma Grana Wali Wolarhy2024 · Сингл · Muhammad Ali Showqi
Релиз Na Ba Wai Za Por Ta Mayan
Na Ba Wai Za Por Ta Mayan2024 · Сингл · Muhammad Ali Showqi
Релиз Wa Chawa Par Ma Lasona
Wa Chawa Par Ma Lasona2024 · Сингл · Muhammad Ali Showqi
Релиз Janan Warta Wayam
Janan Warta Wayam2024 · Сингл · Muhammad Ali Showqi
Релиз Zama Janan Da Gul Pashan Dey
Zama Janan Da Gul Pashan Dey2024 · Альбом · Muhammad Ali Showqi
Релиз Janana Za Derpose Zharem
Janana Za Derpose Zharem2024 · Сингл · Muhammad Ali Showqi
Релиз Na Laram Khob Janana
Na Laram Khob Janana2024 · Сингл · Muhammad Ali Showqi
Релиз Tar La Lai Lai
Tar La Lai Lai2024 · Сингл · Muhammad Ali Showqi
Релиз Yu Dedan Satrege Toree
Yu Dedan Satrege Toree2024 · Сингл · Muhammad Ali Showqi
Релиз Gran Dey Ewar Rakey Khula
Gran Dey Ewar Rakey Khula2024 · Альбом · Muhammad Ali Showqi
Релиз Shayesta Kharaba Vey
Shayesta Kharaba Vey2024 · Сингл · Muhammad Ali Showqi
Релиз Ma Dare Ranazdey Kal
Ma Dare Ranazdey Kal2023 · Сингл · Muhammad Ali Showqi

Похожие артисты

Muhammad Ali Showqi
Артист

Muhammad Ali Showqi

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож