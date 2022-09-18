О нас

Информация о правообладателе: Wazir Pardes
Волна по релизу

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Pa Ma Gran Ya Naz De Wrama
Pa Ma Gran Ya Naz De Wrama2024 · Сингл · Wazir Pardes
Релиз Po Yaka Raibara
Po Yaka Raibara2024 · Сингл · Wazir Pardes
Релиз Na Ba Zam Sta La Deda
Na Ba Zam Sta La Deda2024 · Сингл · Wazir Pardes
Релиз Khudai De Starge Wabasi
Khudai De Starge Wabasi2024 · Сингл · Wazir Pardes
Релиз Muzhe Khani Kawa
Muzhe Khani Kawa2024 · Сингл · Wazir Pardes
Релиз Khandal De Sala
Khandal De Sala2024 · Альбом · Wazir Pardes
Релиз Shaista Zwanan
Shaista Zwanan2024 · Альбом · Wazir Pardes
Релиз Zwani Da Shi Da Nazak
Zwani Da Shi Da Nazak2024 · Альбом · Wazir Pardes
Релиз Ba Deed Da Gran Kal
Ba Deed Da Gran Kal2024 · Альбом · Wazir Pardes
Релиз Gran Par Muzhe Dar Asfandyar Kakar
Gran Par Muzhe Dar Asfandyar Kakar2024 · Сингл · Wazir Pardes
Релиз Zamoz Wazir Ba Aj Toor
Zamoz Wazir Ba Aj Toor2024 · Сингл · Wazir Pardes
Релиз Zamoz Mashar
Zamoz Mashar2023 · Сингл · Wazir Pardes
Релиз Pa Zwananu Key Rawan Dey
Pa Zwananu Key Rawan Dey2023 · Сингл · Wazir Pardes
Релиз Da Jenai Da Cha Da
Da Jenai Da Cha Da2023 · Сингл · Wazir Pardes
Релиз Dare Da Gran Khayal Sati
Dare Da Gran Khayal Sati2023 · Сингл · Wazir Pardes
Релиз Vey Ta Ka Rey Dye Mazal Da
Vey Ta Ka Rey Dye Mazal Da2023 · Сингл · Wazir Pardes
Релиз Ra Ghali Pa Zwanai Da
Ra Ghali Pa Zwanai Da2023 · Сингл · Wazir Pardes
Релиз Jar Khushali Da
Jar Khushali Da2023 · Сингл · Wazir Pardes
Релиз Ta Ma Zargai Warai De
Ta Ma Zargai Warai De2023 · Сингл · Wazir Pardes
Релиз Da Wada Shpa
Da Wada Shpa2023 · Сингл · Wazir Pardes

