Информация о правообладателе: Attal Production
Волна по релизу

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Rakhsona Meda Waka
Rakhsona Meda Waka2024 · Сингл · Kashif Wafa
Релиз Mayan Sta Par Shkula Yam
Mayan Sta Par Shkula Yam2024 · Сингл · Kashif Wafa
Релиз Dak Da Wafa Shkule
Dak Da Wafa Shkule2024 · Сингл · Kashif Wafa
Релиз Ma War Khata Keza Za Kho Sta Yama
Ma War Khata Keza Za Kho Sta Yama2024 · Сингл · Kashif Wafa
Релиз Zama Janan Zargai Ware De
Zama Janan Zargai Ware De2024 · Сингл · Kashif Wafa
Релиз Da Zargi Yar Rana Juda De
Da Zargi Yar Rana Juda De2024 · Сингл · Kashif Wafa
Релиз ko ko janan
ko ko janan2023 · Сингл · Kashif Wafa
Релиз Meena Ke Naqam Yama
Meena Ke Naqam Yama2023 · Сингл · Kashif Wafa
Релиз Da Har Cha Zra Ke Jazba Da
Da Har Cha Zra Ke Jazba Da2023 · Альбом · Kashif Wafa
Релиз Zama Yaar De Aftab
Zama Yaar De Aftab2023 · Сингл · Kashif Wafa
Релиз Der Zorawar Gham Da Janan
Der Zorawar Gham Da Janan2023 · Сингл · Kashif Wafa
Релиз Da Zargo Da Kam Kali
Da Zargo Da Kam Kali2023 · Альбом · Kashif Wafa
Релиз Ho Da Ghate Starge De
Ho Da Ghate Starge De2023 · Сингл · Kashif Wafa
Релиз Bea Na Jorezam Pa Dawa Nazake
Bea Na Jorezam Pa Dawa Nazake2023 · Альбом · Kashif Wafa
Релиз Hum Na Tumay Dil Da Hay
Hum Na Tumay Dil Da Hay2023 · Сингл · Kashif Wafa
Релиз Janana Wale Wale
Janana Wale Wale2023 · Сингл · Kashif Wafa
Релиз Khatma Sowa Rozha Yara
Khatma Sowa Rozha Yara2023 · Сингл · Kashif Wafa
Релиз Akhtar Ba Rashi Muz Ba Pakh Khwla Sho
Akhtar Ba Rashi Muz Ba Pakh Khwla Sho2023 · Альбом · Kashif Wafa
Релиз Za Che Janan Pa Dagha Shan Darsparam
Za Che Janan Pa Dagha Shan Darsparam2023 · Сингл · Kashif Wafa
Релиз Tore Ghate Starge Wawa
Tore Ghate Starge Wawa2023 · Сингл · Kashif Wafa

Похожие артисты

Kashif Wafa
Артист

Kashif Wafa

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож