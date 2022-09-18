Информация о правообладателе: Attal Production
Сингл · 2022
Pa Toro Stargo Rata Gora
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Rakhsona Meda Waka2024 · Сингл · Kashif Wafa
Mayan Sta Par Shkula Yam2024 · Сингл · Kashif Wafa
Dak Da Wafa Shkule2024 · Сингл · Kashif Wafa
Ma War Khata Keza Za Kho Sta Yama2024 · Сингл · Kashif Wafa
Zama Janan Zargai Ware De2024 · Сингл · Kashif Wafa
Da Zargi Yar Rana Juda De2024 · Сингл · Kashif Wafa
ko ko janan2023 · Сингл · Kashif Wafa
Meena Ke Naqam Yama2023 · Сингл · Kashif Wafa
Da Har Cha Zra Ke Jazba Da2023 · Альбом · Kashif Wafa
Zama Yaar De Aftab2023 · Сингл · Kashif Wafa
Der Zorawar Gham Da Janan2023 · Сингл · Kashif Wafa
Da Zargo Da Kam Kali2023 · Альбом · Kashif Wafa
Ho Da Ghate Starge De2023 · Сингл · Kashif Wafa
Bea Na Jorezam Pa Dawa Nazake2023 · Альбом · Kashif Wafa
Hum Na Tumay Dil Da Hay2023 · Сингл · Kashif Wafa
Janana Wale Wale2023 · Сингл · Kashif Wafa
Khatma Sowa Rozha Yara2023 · Сингл · Kashif Wafa
Akhtar Ba Rashi Muz Ba Pakh Khwla Sho2023 · Альбом · Kashif Wafa
Za Che Janan Pa Dagha Shan Darsparam2023 · Сингл · Kashif Wafa
Tore Ghate Starge Wawa2023 · Сингл · Kashif Wafa