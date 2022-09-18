Информация о правообладателе: sleeping music
Сингл · 2022
助眠轻音乐：缓解压力，快速入睡
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
助眠音乐3分钟入睡：阿尔法脑波音乐，冥想放松2024 · Сингл · 舒眠频率
五音疗疾养生音乐：五脏调理与冥想舒眠2024 · Сингл · 舒眠频率
熬夜养生音乐▕ 放松助眠2024 · Сингл · 舒眠频率
静心养生音乐：放松身心2024 · Сингл · 舒眠频率
助于睡眠的雨声：婴儿哄睡，治愈失眠2023 · Сингл · 舒眠频率
白噪音婴儿催眠曲：哄宝宝睡觉，胎教音乐2023 · Альбом · 舒眠频率
白噪音婴儿哄睡助眠：清新流水声，助眠雷雨声2023 · Альбом · 舒眠频率
下雨声纯音乐帮助睡眠：白噪音催眠流水声，雨声渐缓2023 · Альбом · 舒眠频率
下雨声深度催眠白噪音：助眠减压，治愈纯音乐2023 · Сингл · 舒眠频率
纯音助眠向：环境白噪音，流水声减压2023 · Альбом · 舒眠频率
白噪音治愈纯音乐：阿尔法脑波音乐，轻音乐纯音乐2023 · Альбом · 舒眠频率
启蒙宝宝轻松乐曲：舒适午睡氛围，婴儿早教音乐2023 · Альбом · 舒眠频率
宝贝深层睡眠：高效助眠音乐｜胎教律动2023 · Сингл · 舒眠频率
晚安宝宝：助眠哄睡｜催眠曲5分钟入睡2023 · Сингл · 舒眠频率
治愈风景音乐：旅途放松｜助眠减压2023 · Альбом · 舒眠频率
宝宝思维启蒙：脑波声疗，促进睡眠2023 · Альбом · 舒眠频率
森语：环境助眠白噪音｜羊水声2023 · Сингл · 舒眠频率
家居室音乐：放松 ▏冥想 ▏助眠 ▏减压 ▏胎教音乐2023 · Альбом · 舒眠频率
大自然减压轻音乐：舒缓店铺音乐，白噪音流水声2023 · Сингл · 舒眠频率
减压催眠曲：高效助眠纯音乐，睡眠曲2023 · Альбом · 舒眠频率