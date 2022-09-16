О нас

Arshad Kamli

Arshad Kamli

Альбом  ·  2022

Bewafa Tu Mujhe Bhul Jaana (Ghazal)

#Со всего мира
Arshad Kamli

Артист

Arshad Kamli

Релиз Bewafa Tu Mujhe Bhul Jaana (Ghazal)

#

Название

Альбом

1

Трек Ae Sanam Bewafa Tu Mujhe Bhool Ja

Ae Sanam Bewafa Tu Mujhe Bhool Ja

Arshad Kamli

Bewafa Tu Mujhe Bhul Jaana (Ghazal)

5:48

2

Трек Bewafa Pyar Mein Na Daga De Mujhe

Bewafa Pyar Mein Na Daga De Mujhe

Arshad Kamli

Bewafa Tu Mujhe Bhul Jaana (Ghazal)

8:47

3

Трек Bewafa Yaad Teri Aati Hai

Bewafa Yaad Teri Aati Hai

Arshad Kamli

Bewafa Tu Mujhe Bhul Jaana (Ghazal)

7:24

4

Трек Hum Pachhtaye Dil Ko Laga Kar

Hum Pachhtaye Dil Ko Laga Kar

Arshad Kamli

Bewafa Tu Mujhe Bhul Jaana (Ghazal)

7:18

5

Трек Hum Tere Baad Mohabbat Ko Bahut Tarse Hai

Hum Tere Baad Mohabbat Ko Bahut Tarse Hai

Arshad Kamli

Bewafa Tu Mujhe Bhul Jaana (Ghazal)

8:36

6

Трек Karke Tanha Mujhe Chhod Gaya

Karke Tanha Mujhe Chhod Gaya

Arshad Kamli

Bewafa Tu Mujhe Bhul Jaana (Ghazal)

6:18

7

Трек Khush Hai Zaalim Kyun Mujhko Rula Kar

Khush Hai Zaalim Kyun Mujhko Rula Kar

Arshad Kamli

Bewafa Tu Mujhe Bhul Jaana (Ghazal)

5:05

8

Трек Lut Gaye Sare Mehfil Teri Bewafayi Mein

Lut Gaye Sare Mehfil Teri Bewafayi Mein

Arshad Kamli

Bewafa Tu Mujhe Bhul Jaana (Ghazal)

5:29

9

Трек Main Jiske Pyar Mein Pagal Mujhe Wo Chhod Gayi Hai

Main Jiske Pyar Mein Pagal Mujhe Wo Chhod Gayi Hai

Arshad Kamli

Bewafa Tu Mujhe Bhul Jaana (Ghazal)

7:06

10

Трек Na Pyar Mila Na Wafa Mili

Na Pyar Mila Na Wafa Mili

Arshad Kamli

Bewafa Tu Mujhe Bhul Jaana (Ghazal)

7:01

11

Трек Teri Mohabbat Mein Khud Ko Barbaad Kiya

Teri Mohabbat Mein Khud Ko Barbaad Kiya

Arshad Kamli

Bewafa Tu Mujhe Bhul Jaana (Ghazal)

5:47

Информация о правообладателе: Aayat Music
Волна по релизу

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

