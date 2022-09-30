О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

группа Сокол

группа Сокол

,

Степан и Валентина Нестеровы

Альбом  ·  2022

В роще вчерашнего дня

#Фолк

11 лайков

группа Сокол

Артист

группа Сокол

Релиз В роще вчерашнего дня

#

Название

Альбом

1

Трек Горлинка

Горлинка

Степан и Валентина Нестеровы

,

группа Сокол

В роще вчерашнего дня

5:05

2

Трек Комарик

Комарик

Степан и Валентина Нестеровы

,

группа Сокол

В роще вчерашнего дня

3:34

3

Трек Ночь по рощице

Ночь по рощице

Степан и Валентина Нестеровы

,

группа Сокол

,

Татьяна Елисеева

В роще вчерашнего дня

5:06

4

Трек Как на гори

Как на гори

Степан и Валентина Нестеровы

,

группа Сокол

В роще вчерашнего дня

3:28

5

Трек Близ моря

Близ моря

Степан и Валентина Нестеровы

,

группа Сокол

В роще вчерашнего дня

4:58

6

Трек Шла Мария

Шла Мария

Степан и Валентина Нестеровы

,

группа Сокол

В роще вчерашнего дня

6:32

7

Трек Заря

Заря

Степан и Валентина Нестеровы

,

группа Сокол

,

оркестр Терема

В роще вчерашнего дня

7:04

Информация о правообладателе: Sketis Music
