Информация о правообладателе: Lord Sound
Волна по релизу

Релиз Ya Arzetna
Ya Arzetna2017 · Сингл · Roger Dfouni
Релиз Kasaed W Mawawel
Kasaed W Mawawel2008 · Альбом · Roger Dfouni
Релиз Sahra 3Ashiret Zamany
Sahra 3Ashiret Zamany2007 · Альбом · Roger Dfouni
Релиз Haflet Sedny Jarh El Hob
Haflet Sedny Jarh El Hob2004 · Альбом · Roger Dfouni
Релиз Skaba Ya Domou3 L3ein
Skaba Ya Domou3 L3ein2004 · Альбом · Roger Dfouni
Релиз Sama Loubnan
Sama Loubnan1998 · Альбом · Roger Dfouni
Релиз El Khawabi El Atikah
El Khawabi El Atikah1998 · Альбом · Roger Dfouni
Релиз El Koukh El Atik
El Koukh El Atik1996 · Альбом · Roger Dfouni
Релиз Ataba W Mawawil Min Libnan
Ataba W Mawawil Min Libnan1995 · Альбом · Roger Dfouni
Релиз Baladi
Baladi1995 · Альбом · Roger Dfouni
Релиз Fourakiat
Fourakiat1990 · Альбом · Roger Dfouni
Релиз Loubnaniat
Loubnaniat1988 · Альбом · Roger Dfouni
Релиз Abdeh Whdiyah Wmakbara
Abdeh Whdiyah Wmakbara1986 · Альбом · Roger Dfouni
Релиз Elbint Lyatimah
Elbint Lyatimah1985 · Сингл · Roger Dfouni
Релиз Roger Dfouni at the Casino du Liban
Roger Dfouni at the Casino du Liban1980 · Альбом · Roger Dfouni

Roger Dfouni
Артист

Roger Dfouni

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож