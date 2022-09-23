Информация о правообладателе: GODWYN
Сингл · 2022
Не в адеквате
Другие альбомы артиста
Покатай2024 · Сингл · ELNAYA
Грустные песни2024 · Сингл · ELNAYA
Ты тоже2023 · Сингл · ELNAYA
Толстовка2023 · Сингл · ELNAYA
Ты справишься2023 · Сингл · ELNAYA
Не в адеквате2022 · Сингл · ELNAYA
Скандал2022 · Сингл · ELNAYA
Трудные взрослые2022 · Сингл · ELNAYA
Сам себе врёшь2021 · Альбом · ELNAYA
Остаться с тобой2021 · Альбом · ELNAYA
Отчаянные2021 · Альбом · ELNAYA
Девочка не любит2021 · Альбом · ELNAYA