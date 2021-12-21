О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Afrizal

Afrizal

Сингл  ·  2021

Hidup Matiku Untukmu

#Фолк-рок
Afrizal

Артист

Afrizal

Релиз Hidup Matiku Untukmu

#

Название

Альбом

1

Трек Hidup Matiku Untukmu

Hidup Matiku Untukmu

Afrizal

Hidup Matiku Untukmu

5:12

Информация о правообладателе: WAN TJ OFFICIAL
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Dirimu Laksana Ratu
Dirimu Laksana Ratu2024 · Сингл · Afrizal
Релиз Belahan Jiwa
Belahan Jiwa2024 · Сингл · Afrizal
Релиз Sadis Nya Caramu
Sadis Nya Caramu2024 · Сингл · Afrizal
Релиз Terjebak Dalam Asmara
Terjebak Dalam Asmara2024 · Сингл · Afrizal
Релиз Satu Rasa Dalam Asmara
Satu Rasa Dalam Asmara2024 · Сингл · Afrizal
Релиз Janji Palsu Belaka
Janji Palsu Belaka2024 · Сингл · Afrizal
Релиз Terbakar Semua Mimpi
Terbakar Semua Mimpi2023 · Сингл · Afrizal
Релиз Antara Luka Dan Kecewa
Antara Luka Dan Kecewa2023 · Сингл · Afrizal
Релиз Satu Dirimu Pelipur Lara
Satu Dirimu Pelipur Lara2023 · Сингл · Afrizal
Релиз Tak punya hati
Tak punya hati2023 · Сингл · Afrizal
Релиз CINTA KAMU
CINTA KAMU2023 · Сингл · Afrizal
Релиз CINTA BERAKHIR KECEWA
CINTA BERAKHIR KECEWA2023 · Сингл · Afrizal
Релиз PANDAI BERSILAT LIDAH
PANDAI BERSILAT LIDAH2023 · Сингл · Raja Slowrock
Релиз DIMANA LETAK NURANIMU
DIMANA LETAK NURANIMU2023 · Сингл · Afrizal
Релиз ULAR BERBISA
ULAR BERBISA2023 · Сингл · Afrizal
Релиз LAGU RINDU UNTUKMU
LAGU RINDU UNTUKMU2023 · Сингл · IRVAN SY
Релиз TAK USAH BERHARAP
TAK USAH BERHARAP2023 · Сингл · Afrizal
Релиз MENCINTAI BERAKHIR LUKA
MENCINTAI BERAKHIR LUKA2023 · Сингл · Arlan Thomas
Релиз KESETIAAN CINTA
KESETIAAN CINTA2022 · Сингл · Afrizal
Релиз DITINGGAL DALAM BAHAGIA
DITINGGAL DALAM BAHAGIA2022 · Сингл · Afrizal

Похожие артисты

Afrizal
Артист

Afrizal

Siggi Schwarz
Артист

Siggi Schwarz

Алла Торушпанова
Артист

Алла Торушпанова

Жанна Кислицина
Артист

Жанна Кислицина

Kurtalan Ekspres
Артист

Kurtalan Ekspres

Полина Аргунова, Антон Иванов
Артист

Полина Аргунова, Антон Иванов

Sad Octopus
Артист

Sad Octopus

Werner Nadolny's Jane
Артист

Werner Nadolny's Jane

Евгений Пужалин
Артист

Евгений Пужалин

Roma Lisitsyn
Артист

Roma Lisitsyn

Олег Леонтьев
Артист

Олег Леонтьев

Эдуард Ошкин
Артист

Эдуард Ошкин

Andrea Cervetto
Артист

Andrea Cervetto