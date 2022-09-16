О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

ШЫЗИ

ШЫЗИ

Сингл  ·  2022

Шизофлоу

Контент 18+

#Рэп, ритм-н-блюз#Русский рэп
ШЫЗИ

Артист

ШЫЗИ

Релиз Шизофлоу

#

Название

Альбом

1

Трек Шизофлоу

Шизофлоу

ШЫЗИ

Шизофлоу

2:42

Информация о правообладателе: Развал Кабиныч
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Пожа
Пожа2025 · Сингл · ШЫЗИ
Релиз Якобс Монарх 2
Якобс Монарх 22025 · Альбом · ШЫЗИ
Релиз Заяц
Заяц2025 · Сингл · ШЫЗИ
Релиз Опасные связи
Опасные связи2025 · Сингл · ШЫЗИ
Релиз Ангелы любят мой свэг
Ангелы любят мой свэг2025 · Сингл · ШЫЗИ
Релиз Пати
Пати2025 · Сингл · ШЫЗИ
Релиз Драсте меня зовут Дмитрий
Драсте меня зовут Дмитрий2025 · Сингл · ШЫЗИ
Релиз Инфляция
Инфляция2024 · Сингл · ШЫЗИ
Релиз LIKE UZI
LIKE UZI2024 · Альбом · ШЫЗИ
Релиз Крутой скелет
Крутой скелет2023 · Альбом · ШЫЗИ
Релиз Type beats
Type beats2023 · Альбом · ШЫЗИ
Релиз Absolute
Absolute2023 · Альбом · ШЫЗИ
Релиз The halfway
The halfway2023 · Альбом · ШЫЗИ
Релиз Драгоценности на моих руках
Драгоценности на моих руках2023 · Сингл · ШЫЗИ
Релиз The beginning
The beginning2023 · Альбом · ШЫЗИ
Релиз Я подпеваю песням потомков афроамериканских рабов
Я подпеваю песням потомков афроамериканских рабов2023 · Сингл · ШЫЗИ
Релиз D.T.S
D.T.S2023 · Сингл · ШЫЗИ
Релиз Всё okay
Всё okay2023 · Сингл · ШЫЗИ
Релиз Бомбы
Бомбы2023 · Сингл · ШЫЗИ
Релиз Разный
Разный2022 · Сингл · ШЫЗИ

Похожие артисты

ШЫЗИ
Артист

ШЫЗИ

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож