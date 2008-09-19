О нас

群星

群星

Альбом  ·  2008

好歌30年IV

#Поп
群星

Артист

群星

Релиз 好歌30年IV

#

Название

Альбом

1

Трек 祝你平安

祝你平安

那英

好歌30年IV

4:10

2

Трек 我们是黄河，我们是泰山

我们是黄河，我们是泰山

李娜

好歌30年IV

4:09

3

Трек 血染的风采

血染的风采

梅艳芳

好歌30年IV

4:25

4

Трек 月满西楼

月满西楼

安雯

好歌30年IV

5:25

5

Трек 永远到底有多远

永远到底有多远

陈妃平

好歌30年IV

4:05

6

Трек 晚霞落叶心上人

晚霞落叶心上人

毛宁

好歌30年IV

4:39

7

Трек 十九里路

十九里路

杨钰莹

好歌30年IV

3:57

8

Трек 生疏的情感

生疏的情感

陈汝佳

好歌30年IV

3:15

9

Трек 慢慢地走近你

慢慢地走近你

杨钰莹

,

毛宁

好歌30年IV

4:37

10

Трек 是否还会想起我

是否还会想起我

毛宁

好歌30年IV

4:14

11

Трек 青藏高原

青藏高原

李娜

好歌30年IV

3:46

12

Трек 我热恋的故乡

我热恋的故乡

腾格尔

好歌30年IV

2:57

13

Трек 抱紧我

抱紧我

陈妃平

好歌30年IV

4:52

14

Трек 我的兴安岭

我的兴安岭

腾格尔

好歌30年IV

4:05

15

Трек 梦在他乡

梦在他乡

毛宁

好歌30年IV

5:48

16

Трек 你的心总是不一样

你的心总是不一样

杨钰莹

好歌30年IV

4:09

17

Трек 好想开开心心过一天

好想开开心心过一天

毛宁

好歌30年IV

4:50

18

Трек 我知道你不会再回头

我知道你不会再回头

毛宁

好歌30年IV

5:10

Информация о правообладателе: 广州蔓地唱片有限公司
