Orwell

Orwell

Альбом  ·  2002

Des lendemains

#Поп
Orwell

Артист

Orwell

Релиз Des lendemains

#

Название

Альбом

1

Трек Toutes les nouvelles parlent d'hier

Toutes les nouvelles parlent d'hier

Orwell

Des lendemains

4:13

2

Трек Fear Of Mars

Fear Of Mars

Orwell

Des lendemains

3:49

3

Трек Une si belle aventure

Une si belle aventure

Orwell

Des lendemains

3:05

4

Трек Sans cesse

Sans cesse

Orwell

Des lendemains

3:08

5

Трек Live On

Live On

Orwell

Des lendemains

3:18

6

Трек L'arrière-boutique (Partie 1)

L'arrière-boutique (Partie 1)

Orwell

Des lendemains

2:18

7

Трек Devenir

Devenir

Orwell

Des lendemains

3:41

8

Трек À nous...

À nous...

Orwell

Des lendemains

2:49

9

Трек Clair

Clair

Orwell

Des lendemains

2:57

10

Трек L'arrière-boutique (Partie 2)

L'arrière-boutique (Partie 2)

Orwell

Des lendemains

1:58

11

Трек Seulement la foule

Seulement la foule

Orwell

Des lendemains

3:23

12

Трек Comme ceux qui savent poser leurs cheveux dans un angle de lumière

Comme ceux qui savent poser leurs cheveux dans un angle de lumière

Orwell

Des lendemains

3:33

13

Трек Des lendemains

Des lendemains

Orwell

Des lendemains

4:40

14

Трек À nous... (Reprise Fugu version)

À nous... (Reprise Fugu version)

Orwell

Des lendemains

2:29

15

Трек La boutique du XXe siècle (partie 1)

La boutique du XXe siècle (partie 1)

Orwell

Des lendemains

5:02

16

Трек La boutique du XXe siècle (partie 2)

La boutique du XXe siècle (partie 2)

Orwell

Des lendemains

4:05

17

Трек Breathe (Prodigy cover)

Breathe (Prodigy cover)

Orwell

Des lendemains

3:18

18

Трек My Favourite Doll

My Favourite Doll

Orwell

Des lendemains

4:10

19

Трек Nos pesanteurs (New Orleans Mix)

Nos pesanteurs (New Orleans Mix)

Orwell

,

Few Notes Overboard

Des lendemains

3:39

20

Трек No Sense in Sighing

No Sense in Sighing

Orwell

Des lendemains

3:43

Информация о правообладателе: Europop 2000
