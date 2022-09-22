О нас

Tomasz Trzcinski

Tomasz Trzcinski

Сингл  ·  2022

Panta Rhei

#Классическая
Tomasz Trzcinski

Артист

Tomasz Trzcinski

Релиз Panta Rhei

#

Название

Альбом

1

Трек Panta Rhei: Part I, Abbys

Panta Rhei: Part I, Abbys

Tomasz Trzcinski

Panta Rhei

4:02

2

Трек Panta Rhei: Part II, Reflections On The River

Panta Rhei: Part II, Reflections On The River

Tomasz Trzcinski

Panta Rhei

3:17

3

Трек Panta Rhei: Part III, Discovering The Elements

Panta Rhei: Part III, Discovering The Elements

Tomasz Trzcinski

Panta Rhei

9:18

4

Трек Panta Rhei: Part IV, The Gates Of Ephesus

Panta Rhei: Part IV, The Gates Of Ephesus

Tomasz Trzcinski

Panta Rhei

1:48

5

Трек Panta Rhei: Part V, Flowing Water

Panta Rhei: Part V, Flowing Water

Tomasz Trzcinski

Panta Rhei

13:26

6

Трек Panta Rhei: Part VI, Waves Of The Aegean Sea

Panta Rhei: Part VI, Waves Of The Aegean Sea

Tomasz Trzcinski

Panta Rhei

3:08

7

Трек Panta Rhei: Part VII, A Breath Of Freedom

Panta Rhei: Part VII, A Breath Of Freedom

Tomasz Trzcinski

Panta Rhei

4:16

8

Трек Panta Rhei: Part VIII, Lacrimosa Dies Illa

Panta Rhei: Part VIII, Lacrimosa Dies Illa

Tomasz Trzcinski

Panta Rhei

10:33

9

Трек Panta Rhei: Part IX, The Fire

Panta Rhei: Part IX, The Fire

Tomasz Trzcinski

Panta Rhei

5:08

10

Трек Panta Rhei: Part X, Dance Of The Current

Panta Rhei: Part X, Dance Of The Current

Tomasz Trzcinski

Panta Rhei

9:20

11

Трек Panta Rhei: Part XI, Stillness

Panta Rhei: Part XI, Stillness

Tomasz Trzcinski

Panta Rhei

7:56

12

Трек Panta Rhei: Part XII, The Air

Panta Rhei: Part XII, The Air

Tomasz Trzcinski

Panta Rhei

5:26

13

Трек Dywlus ja na nebo - Improvisation on a traditional Ukrainian song "Dumka" (Dedicated to Ukraine)

Dywlus ja na nebo - Improvisation on a traditional Ukrainian song "Dumka" (Dedicated to Ukraine)

Tomasz Trzcinski

Panta Rhei

16:16

Информация о правообладателе: SilkNote Records
