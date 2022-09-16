О нас

Geeta Rabari

Geeta Rabari

Альбом  ·  2022

Taal 2.0

#Со всего мира
Geeta Rabari

Артист

Geeta Rabari

Релиз Taal 2.0

#

Название

Альбом

1

Трек Kesariya Garba No Rang Lagiyo

Kesariya Garba No Rang Lagiyo

Geeta Rabari

Taal 2.0

4:51

2

Трек Padve Thi Pahelu Maa Nu Nortu

Padve Thi Pahelu Maa Nu Nortu

Geeta Rabari

Taal 2.0

2:25

3

Трек Maa Ae Garbo Koraviyo Gagan Chokmaa Re

Maa Ae Garbo Koraviyo Gagan Chokmaa Re

Geeta Rabari

Taal 2.0

2:30

4

Трек Dhol Vagiyo Unjha Umiya Dham

Dhol Vagiyo Unjha Umiya Dham

Geeta Rabari

Taal 2.0

1:47

5

Трек Maadi Tara Mandiriya Ma Ghantarav Vage

Maadi Tara Mandiriya Ma Ghantarav Vage

Geeta Rabari

Taal 2.0

2:46

6

Трек He Kagvad Maa Khodal Joya

He Kagvad Maa Khodal Joya

Geeta Rabari

Taal 2.0

1:44

7

Трек Sonam Maa Madhda Thi Aavse

Sonam Maa Madhda Thi Aavse

Geeta Rabari

Taal 2.0

2:41

8

Трек Dev Dwarkavado Mithi Morli Vado

Dev Dwarkavado Mithi Morli Vado

Geeta Rabari

Taal 2.0

1:54

9

Трек Kachi Mati No Garbo Amba Maa Ne Kaj

Kachi Mati No Garbo Amba Maa Ne Kaj

Geeta Rabari

Taal 2.0

1:53

10

Трек Amar Tu Rakhje Maa Chudi Ne Chandlo

Amar Tu Rakhje Maa Chudi Ne Chandlo

Geeta Rabari

Taal 2.0

1:57

11

Трек Kayre Aavo Cho Kuvar Kanji Re

Kayre Aavo Cho Kuvar Kanji Re

Geeta Rabari

Taal 2.0

2:04

12

Трек Karvi Goga Bapa Ni Seva

Karvi Goga Bapa Ni Seva

Geeta Rabari

Taal 2.0

1:13

13

Трек Vadaldi varsi re sarovar chhali valya

Vadaldi varsi re sarovar chhali valya

Geeta Rabari

Taal 2.0

1:17

14

Трек Valo Valo Re Mari Limboj Maa Vala

Valo Valo Re Mari Limboj Maa Vala

Geeta Rabari

Taal 2.0

1:52

15

Трек Aavi Aasho Sud Ajvadi Raat Ambe Maa Garbe Rame Che

Aavi Aasho Sud Ajvadi Raat Ambe Maa Garbe Rame Che

Geeta Rabari

Taal 2.0

0:57

16

Трек Odha Toji Vat Te Aai Zupdi Badhai

Odha Toji Vat Te Aai Zupdi Badhai

Geeta Rabari

Taal 2.0

2:45

17

Трек Mane Vraj Na Sapna Aave

Mane Vraj Na Sapna Aave

Geeta Rabari

Taal 2.0

1:22

18

Трек Hadke Ao Pepdo

Hadke Ao Pepdo

Geeta Rabari

Taal 2.0

1:02

19

Трек Nadi Kinare Nadiyeri Re Bhai

Nadi Kinare Nadiyeri Re Bhai

Geeta Rabari

Taal 2.0

1:12

20

Трек Mata Randal Aavo Mare Aangne

Mata Randal Aavo Mare Aangne

Geeta Rabari

Taal 2.0

1:47

21

Трек Jode Rejo Raj

Jode Rejo Raj

Geeta Rabari

Taal 2.0

2:03

22

Трек Der Maro Anguthdi No Chor

Der Maro Anguthdi No Chor

Geeta Rabari

Taal 2.0

2:16

23

Трек Halo Aashapura Mana Darshan Karva

Halo Aashapura Mana Darshan Karva

Geeta Rabari

Taal 2.0

1:58

24

Трек He Tari Dhodi Dhajao Farke

He Tari Dhodi Dhajao Farke

Geeta Rabari

Taal 2.0

2:05

25

Трек He Amba Aao To Ramie

He Amba Aao To Ramie

Geeta Rabari

Taal 2.0

2:15

26

Трек Rajaramni Talavdimaa Pani Bharva Gayata

Rajaramni Talavdimaa Pani Bharva Gayata

Geeta Rabari

Taal 2.0

1:36

27

Трек He Kano Rashe Rame Rangtali Tame

He Kano Rashe Rame Rangtali Tame

Geeta Rabari

Taal 2.0

1:13

Информация о правообладателе: Geeta Rabari Official
