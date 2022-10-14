О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Pat Lok

Pat Lok

Сингл  ·  2022

Jolie

Pat Lok

Артист

Pat Lok

Релиз Jolie

#

Название

Альбом

1

Трек Lasting Luv

Lasting Luv

Pat Lok

Jolie

3:05

2

Трек Hypnotic

Hypnotic

Pat Lok

Jolie

4:39

3

Трек Over U

Over U

Pat Lok

Jolie

2:38

4

Трек Make U Mine

Make U Mine

Pat Lok

Jolie

4:03

Информация о правообладателе: KOOKOO RECORDS
Волна по релизу
