Gabriela Argesanu

Сингл  ·  2022

Eu Sunt Femeie Isteata

#Фолк
Артист

Релиз Eu Sunt Femeie Isteata

1

Трек Eu Sunt Femeie Isteata

Eu Sunt Femeie Isteata

Eu Sunt Femeie Isteata

2:53

Информация о правообладателе: Gabriela Argesanu
Другие альбомы артиста

Релиз Se Duc Anii-n Zbor, Se Duc
Se Duc Anii-n Zbor, Se Duc2023 · Сингл · Gabriela Argesanu
Релиз Sta Maicuta-n Gradinita
Sta Maicuta-n Gradinita2023 · Сингл · Gabriela Argesanu
Релиз Strainatatea
Strainatatea2023 · Сингл · Gabriela Argesanu
Релиз Ti-Am Spus. Neicuta, Ti-Am Spus
Ti-Am Spus. Neicuta, Ti-Am Spus2023 · Сингл · Gabriela Argesanu
Релиз Nimic Beau, Nimic Mananc
Nimic Beau, Nimic Mananc2023 · Сингл · Gabriela Argesanu
Релиз Nu Stiu Anul Cand Trecu
Nu Stiu Anul Cand Trecu2023 · Сингл · Gabriela Argesanu
Релиз Omule Ca Frunza-n Vant
Omule Ca Frunza-n Vant2023 · Сингл · Gabriela Argesanu
Релиз Pe Valceaua Cu Fantana
Pe Valceaua Cu Fantana2023 · Сингл · Gabriela Argesanu
Релиз Duc O Viata Ca Tot Omul
Duc O Viata Ca Tot Omul2023 · Сингл · Gabriela Argesanu
Релиз Frunzulita Lamaita
Frunzulita Lamaita2023 · Сингл · Gabriela Argesanu
Релиз De-Ar Fi Sa Stea Timpu-n Loc
De-Ar Fi Sa Stea Timpu-n Loc2023 · Сингл · Gabriela Argesanu
Релиз Frunzulita Viorea
Frunzulita Viorea2023 · Сингл · Gabriela Argesanu
Релиз Dragii Mosului Noroc
Dragii Mosului Noroc2023 · Сингл · Gabriela Argesanu
Релиз In Curte La Nea Ilie
In Curte La Nea Ilie2023 · Сингл · Gabriela Argesanu
Релиз Mai Tii Minete, Neica, Tii
Mai Tii Minete, Neica, Tii2023 · Сингл · Gabriela Argesanu
Релиз Maria
Maria2023 · Сингл · Gabriela Argesanu
Релиз Mult Se Framanta Dusmanii
Mult Se Framanta Dusmanii2023 · Сингл · Gabriela Argesanu
Релиз Nasule Cu Suflet Mare
Nasule Cu Suflet Mare2023 · Сингл · Gabriela Argesanu
Релиз Frunzulita Doi Bujori
Frunzulita Doi Bujori2022 · Сингл · Gabriela Argesanu
Релиз Cine Poate, Cine Stie
Cine Poate, Cine Stie2022 · Сингл · Gabriela Argesanu

