Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

HV

HV

Альбом  ·  2022

Vendredi XIII

Контент 18+

#Хип-хоп
HV

Артист

HV

Релиз Vendredi XIII

#

Название

Альбом

1

Трек Aka c'est nous

Aka c'est nous

HV

Vendredi XIII

2:34

2

Трек On a pas besoins

On a pas besoins

HV

Vendredi XIII

2:49

3

Трек Galere

Galere

HV

Vendredi XIII

3:12

4

Трек Quotidien

Quotidien

HV

Vendredi XIII

3:27

5

Трек Blempro

Blempro

HV

Vendredi XIII

2:50

6

Трек Elle me dit

Elle me dit

HV

Vendredi XIII

1:34

7

Трек MFMG

MFMG

HV

Vendredi XIII

2:38

Информация о правообладателе: Time Room
