О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Bhai Gurwinder SIngh jiwanpur
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Rehras Sahib
Rehras Sahib2025 · Сингл · Bhai Gurwinder Singh Jiwanpur
Релиз Gurbani Kirtan - Jagat Jalanda Rakh Lai
Gurbani Kirtan - Jagat Jalanda Rakh Lai2022 · Сингл · Bhai Gurwinder Singh Jiwanpur
Релиз Ganga Ki Lehar Meri Tuti Janjeer
Ganga Ki Lehar Meri Tuti Janjeer2022 · Альбом · Bhai Gurwinder Singh Jiwanpur
Релиз Prabh Ji Tu Mere Praan Adhaare
Prabh Ji Tu Mere Praan Adhaare2022 · Сингл · Bhai Gurwinder Singh Jiwanpur
Релиз Sunn Mann Mittar Pyareya
Sunn Mann Mittar Pyareya2022 · Сингл · Bhai Gurwinder Singh Jiwanpur

Похожие артисты

Bhai Gurwinder Singh Jiwanpur
Артист

Bhai Gurwinder Singh Jiwanpur

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож