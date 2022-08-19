О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Bad Connection

Bad Connection

Сингл  ·  2022

За мечтой

Контент 18+

#Рэп#Русский рэп
Bad Connection

Артист

Bad Connection

Релиз За мечтой

#

Название

Альбом

1

Трек За мечтой

За мечтой

Bad Connection

За мечтой

2:15

Информация о правообладателе: Bad Connection
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Смоет горы
Смоет горы2022 · Сингл · Bad Connection
Релиз Снег
Снег2022 · Сингл · Bad Connection
Релиз Плохая связь
Плохая связь2022 · Сингл · Bad Connection
Релиз За мечтой
За мечтой2022 · Сингл · Bad Connection
Релиз Party
Party2021 · Сингл · Bad Connection
Релиз Рахмет
Рахмет2020 · Сингл · Bad Connection
Релиз Дух
Дух2020 · Сингл · Bad Connection
Релиз Зачем?
Зачем?2020 · Сингл · ALL X
Релиз Куда
Куда2020 · Сингл · Bad Connection
Релиз Тяжелый рок
Тяжелый рок2019 · Сингл · Bad Connection

Похожие артисты

Bad Connection
Артист

Bad Connection

ChipaChip
Артист

ChipaChip

ALBATROSS
Артист

ALBATROSS

Добрый
Артист

Добрый

Naf
Артист

Naf

Fuze
Признан иноагентом

Fuze

White P
Артист

White P

BarkaS
Артист

BarkaS

MIRONI
Артист

MIRONI

Papazz
Артист

Papazz

Pezet
Артист

Pezet

Shazaam
Артист

Shazaam

Пуля
Артист

Пуля