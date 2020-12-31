О нас

Qəşəm

Qəşəm

Сингл  ·  2020

Dönmədin

#Поп
Qəşəm

Артист

Qəşəm

Релиз Dönmədin

#

Название

Альбом

1

Трек Dönmədin

Dönmədin

Qəşəm

Dönmədin

4:04

Информация о правообладателе: Qəşəm
Волна по релизу

Волна по релизу


Другие альбомы артиста

Релиз Bəlamısan Başıma
Bəlamısan Başıma2025 · Сингл · Qəşəm
Релиз Demedimmi
Demedimmi2025 · Сингл · Tural Sedalı
Релиз Sensizlik Ölümdü
Sensizlik Ölümdü2025 · Сингл · Tural Sedalı
Релиз Borc Ver Gözyaşlarımı
Borc Ver Gözyaşlarımı2024 · Сингл · Senan Huseynov
Релиз Birdənəmsən
Birdənəmsən2024 · Сингл · Qəşəm
Релиз Belə Qəmli Dayanma
Belə Qəmli Dayanma2024 · Сингл · Qəşəm
Релиз Ayrı Düşməsin
Ayrı Düşməsin2024 · Сингл · Qəşəm
Релиз Naxçıvanım
Naxçıvanım2023 · Сингл · Qəşəm
Релиз Aşiqəm Sana
Aşiqəm Sana2023 · Сингл · Qəşəm
Релиз O Gözlərə Baxmaram
O Gözlərə Baxmaram2023 · Сингл · Qəşəm
Релиз Gedəcəm Buralardan
Gedəcəm Buralardan2023 · Сингл · Qəşəm
Релиз Biləsən
Biləsən2023 · Сингл · Qəşəm
Релиз Bağışla
Bağışla2023 · Сингл · Qəşəm
Релиз Elə Ağlaram
Elə Ağlaram2023 · Сингл · Qəşəm
Релиз Ay Ürəyim
Ay Ürəyim2022 · Сингл · Qəşəm
Релиз Ömrüm
Ömrüm2022 · Сингл · Dərya
Релиз Anam Qədrin Bilmədim
Anam Qədrin Bilmədim2022 · Сингл · Qəşəm
Релиз Anam
Anam2022 · Сингл · Qəşəm
Релиз Şəhərli Qız
Şəhərli Qız2022 · Сингл · Qəşəm
Релиз Zaman
Zaman2022 · Альбом · Qəşəm

