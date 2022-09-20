Информация о правообладателе: MyLabel
Волна по релизу
Void//Shader2025 · Сингл · Sad Keyboard Guy
Offset2024 · Сингл · Sad Keyboard Guy
Our Season2024 · Сингл · Xia
Moon in the day, Pt. 7 (Original Soundtrack)2023 · Сингл · Xia
X Day2023 · Сингл · Xia
Chill out2022 · Сингл · Xia
909s & Public Fines2021 · Альбом · Xia
Exile EP2019 · Сингл · Xia
The Nokdu Flower Pt. 2 (Original Television Soundtrack)2019 · Альбом · Xia
Launi2019 · Альбом · Xia
Burnin'up2018 · Сингл · Xia
We were..2017 · Сингл · Xia
Demo Disc EP2017 · Сингл · Xia
DORIAN GRAY2016 · Альбом · Xia
Descendants of The Sun OST Part.102016 · Альбом · Xia
XIGNATURE2016 · Альбом · Xia
Flower (Special Edition)2015 · Альбом · Xia
Flower2015 · Альбом · Xia
Kick the Ni Bbong2014 · Сингл · Xia
Trip2014 · Сингл · Al-Style