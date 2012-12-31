О нас

Витяй Счастье

Витяй Счастье

Альбом  ·  2012

Капсула Времени

Контент 18+

#Хип-хоп#Русский рэп

1 лайк

Витяй Счастье

Артист

Витяй Счастье

Релиз Капсула Времени

#

Название

Альбом

1

Трек Загадки леса

Загадки леса

Витяй Счастье

Капсула Времени

3:07

2

Трек Квартирный вопрос

Квартирный вопрос

Витяй Счастье

Капсула Времени

2:43

3

Трек 2а2а8осемь

2а2а8осемь

Витяй Счастье

Капсула Времени

3:28

4

Трек Трансформер Валера

Трансформер Валера

Витяй Счастье

,

ХДД

Капсула Времени

4:13

5

Трек Когда я тебя вижу

Когда я тебя вижу

Витяй Счастье

Капсула Времени

3:15

6

Трек Made in Урал

Made in Урал

Витяй Счастье

,

ХДД

Капсула Времени

2:59

7

Трек В этих глазах напротив

В этих глазах напротив

Витяй Счастье

Капсула Времени

3:52

8

Трек Дом с приведениями

Дом с приведениями

Витяй Счастье

Капсула Времени

3:10

9

Трек Шухер

Шухер

Витяй Счастье

Капсула Времени

3:18

10

Трек О ней

О ней

Витяй Счастье

Капсула Времени

3:02

11

Трек Если ты навыёбывался

Если ты навыёбывался

Витяй Счастье

Капсула Времени

3:30

12

Трек Лангольеры

Лангольеры

Витяй Счастье

Капсула Времени

3:12

13

Трек Планета в опасности

Планета в опасности

Витяй Счастье

Капсула Времени

3:12

14

Трек Хуякс

Хуякс

Витяй Счастье

Капсула Времени

3:28

15

Трек Балалайка

Балалайка

Витяй Счастье

Капсула Времени

3:37

16

Трек Летающий глаз

Летающий глаз

Витяй Счастье

Капсула Времени

3:25

17

Трек Необитаемый остров

Необитаемый остров

Витяй Счастье

Капсула Времени

3:18

Информация о правообладателе: Maestric music
