Al Faraan

Al Faraan

Сингл  ·  2022

Nidamat Ke Anso

#Классическая
Al Faraan

Артист

Al Faraan

Релиз Nidamat Ke Anso

#

Название

Альбом

1

Трек Nidamat Ke Anso

Nidamat Ke Anso

Al Faraan

Nidamat Ke Anso

6:31

Информация о правообладателе: Al Faraan
Другие альбомы артиста

Релиз Mata Nasrullah
Mata Nasrullah2025 · Сингл · Al Faraan
Релиз Laraztey Honton Pe Ab
Laraztey Honton Pe Ab2025 · Сингл · Al Faraan
Релиз Fateh Khaiber
Fateh Khaiber2025 · Сингл · Al Faraan
Релиз Hai Muyassar Yahi Aasra
Hai Muyassar Yahi Aasra2025 · Сингл · Al Faraan
Релиз Gunahon Pe Hn Sharminda
Gunahon Pe Hn Sharminda2025 · Сингл · Al Faraan
Релиз Ummat E Muslima K Jarri Nojwan
Ummat E Muslima K Jarri Nojwan2025 · Сингл · Al Faraan
Релиз Ay Deen K Pasbano Utho
Ay Deen K Pasbano Utho2025 · Сингл · Al Faraan
Релиз Hum Aakhirat K Raahi
Hum Aakhirat K Raahi2025 · Сингл · Al Faraan
Релиз Kullu Man Alaiha Faan
Kullu Man Alaiha Faan2025 · Сингл · Al Faraan
Релиз Jaago Jaago Subu Hui
Jaago Jaago Subu Hui2024 · Сингл · Al Faraan
Релиз Ham Dubara Aaen Gey
Ham Dubara Aaen Gey2024 · Сингл · Al Faraan
Релиз Qayamat Ko Barpa Kren Gey
Qayamat Ko Barpa Kren Gey2024 · Сингл · Al Faraan
Релиз Yaaden Pagal Kar Deti Hain
Yaaden Pagal Kar Deti Hain2024 · Сингл · Al Faraan
Релиз Ham Rab K Rastey Men
Ham Rab K Rastey Men2024 · Сингл · Al Faraan
Релиз Nabi K Aansu
Nabi K Aansu2024 · Сингл · Al Faraan
Релиз Pakistan Ka Matlab Kya La Ilaha Illallah
Pakistan Ka Matlab Kya La Ilaha Illallah2024 · Сингл · Al Faraan
Релиз Ay Watan Jaan E Man
Ay Watan Jaan E Man2024 · Сингл · Al Faraan
Релиз Ab Waqt Aa Gya Hai
Ab Waqt Aa Gya Hai2024 · Сингл · Al Faraan
Релиз Tamanna E Dil
Tamanna E Dil2024 · Сингл · Al Faraan
Релиз Hamen Dushman Sey Ladna Hai
Hamen Dushman Sey Ladna Hai2024 · Сингл · Al Faraan

