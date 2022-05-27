О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

MANDY B.BLUE

MANDY B.BLUE

Альбом  ·  2022

Magical Star

#Инструментальная
MANDY B.BLUE

Артист

MANDY B.BLUE

Релиз Magical Star

#

Название

Альбом

1

Трек Magical Star

Magical Star

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:08

2

Трек Fenarinarsa Princess

Fenarinarsa Princess

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:31

3

Трек Momo Transformation

Momo Transformation

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:30

4

Трек A Jewel Appears in the Crown

A Jewel Appears in the Crown

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:07

5

Трек Minky Teenager

Minky Teenager

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:01

6

Трек The Adult Version of Herself

The Adult Version of Herself

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:00

7

Трек Frozen Solid

Frozen Solid

MANDY B.BLUE

Magical Star

2:07

8

Трек Sunny Day

Sunny Day

MANDY B.BLUE

Magical Star

2:19

9

Трек Keep It Up

Keep It Up

MANDY B.BLUE

Magical Star

2:19

10

Трек Video Game

Video Game

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:39

11

Трек Theatrical Battle

Theatrical Battle

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:34

12

Трек Bye Bye

Bye Bye

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:50

13

Трек Gimme Everything

Gimme Everything

MANDY B.BLUE

Magical Star

2:14

14

Трек Break the Ice

Break the Ice

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:42

15

Трек Try It

Try It

MANDY B.BLUE

Magical Star

2:11

16

Трек Drunk Boy

Drunk Boy

MANDY B.BLUE

Magical Star

2:06

17

Трек Marry Me

Marry Me

MANDY B.BLUE

Magical Star

2:20

18

Трек I Want It That Way

I Want It That Way

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:36

19

Трек Don’t Wait

Don’t Wait

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:47

20

Трек Love Story

Love Story

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:38

21

Трек My Lover

My Lover

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:08

22

Трек What Makes You Happy

What Makes You Happy

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:26

23

Трек Lucky Man

Lucky Man

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:50

24

Трек Applause

Applause

MANDY B.BLUE

Magical Star

2:20

25

Трек Roar

Roar

MANDY B.BLUE

Magical Star

2:20

26

Трек Piece of Me

Piece of Me

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:10

27

Трек Slow Down

Slow Down

MANDY B.BLUE

Magical Star

2:20

28

Трек Raise Your Glass

Raise Your Glass

MANDY B.BLUE

Magical Star

2:04

29

Трек Die Young

Die Young

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:44

30

Трек What the Hell

What the Hell

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:40

31

Трек Break Me Down

Break Me Down

MANDY B.BLUE

Magical Star

2:20

32

Трек My All

My All

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:44

33

Трек Magical Star (Alternative)

Magical Star (Alternative)

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:08

34

Трек Fenarinarsa Princess (Alternative)

Fenarinarsa Princess (Alternative)

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:31

35

Трек Momo Transformation (Alternative)

Momo Transformation (Alternative)

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:30

36

Трек A Jewel Appears in the Crown (Alternative)

A Jewel Appears in the Crown (Alternative)

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:07

37

Трек Minky Teenager (Alternative)

Minky Teenager (Alternative)

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:01

38

Трек The Adult Version of Herself (Alternative)

The Adult Version of Herself (Alternative)

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:00

39

Трек Theatrical Battle (Alternative)

Theatrical Battle (Alternative)

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:34

40

Трек Magical Star (Edit)

Magical Star (Edit)

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:02

41

Трек Momo Transformation (Edit)

Momo Transformation (Edit)

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:05

42

Трек A Jewel Appears in the Crown (Edit)

A Jewel Appears in the Crown (Edit)

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:06

43

Трек Minky Teenager (Edit)

Minky Teenager (Edit)

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:06

44

Трек The Adult Version of Herself (Edit)

The Adult Version of Herself (Edit)

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:02

45

Трек Theatrical Battle (Edit)

Theatrical Battle (Edit)

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:03

46

Трек Fenarinarsa Princess (Reprise)

Fenarinarsa Princess (Reprise)

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:04

47

Трек A Jewel Appears in the Crown (Reprise)

A Jewel Appears in the Crown (Reprise)

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:07

48

Трек Minky Teenager (Reprise)

Minky Teenager (Reprise)

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:03

49

Трек Magical Star (Reprise)

Magical Star (Reprise)

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:04

50

Трек Momo Transformation (Reprise)

Momo Transformation (Reprise)

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:04

51

Трек The Adult Version of Herself (Reprise)

The Adult Version of Herself (Reprise)

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:05

52

Трек Theatrical Battle (Reprise)

Theatrical Battle (Reprise)

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:06

53

Трек Minky Teenager (Extended)

Minky Teenager (Extended)

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:35

54

Трек A Jewel Appears in the Crown (Extended)

A Jewel Appears in the Crown (Extended)

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:32

55

Трек Momo Transformation (Extended)

Momo Transformation (Extended)

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:31

56

Трек The Adult Version of Herself (Extended)

The Adult Version of Herself (Extended)

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:05

57

Трек Theatrical Battle (Extended)

Theatrical Battle (Extended)

MANDY B.BLUE

Magical Star

2:02

58

Трек Magical Star (Alternative Edit)

Magical Star (Alternative Edit)

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:02

59

Трек Momo Transformation (Alternative Edit)

Momo Transformation (Alternative Edit)

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:05

60

Трек A Jewel Appears in the Crown (Alternative Edit)

A Jewel Appears in the Crown (Alternative Edit)

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:06

61

Трек Minky Teenager (Alternative Edit)

Minky Teenager (Alternative Edit)

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:06

62

Трек The Adult Version of Herself (Alternative Edit)

The Adult Version of Herself (Alternative Edit)

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:02

63

Трек Theatrical Battle (Alternative Edit)

Theatrical Battle (Alternative Edit)

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:03

64

Трек Fenarinarsa Princess (Alternative Reprise)

Fenarinarsa Princess (Alternative Reprise)

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:04

65

Трек A Jewel Appears in the Crown (Alternative Reprise)

A Jewel Appears in the Crown (Alternative Reprise)

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:07

66

Трек Minky Teenager (Alternative Reprise)

Minky Teenager (Alternative Reprise)

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:03

67

Трек Magical Star (Alternative Reprise)

Magical Star (Alternative Reprise)

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:04

68

Трек Momo Transformation (Alternative Reprise)

Momo Transformation (Alternative Reprise)

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:04

69

Трек The Adult Version of Herself (Alternative Reprise)

The Adult Version of Herself (Alternative Reprise)

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:05

70

Трек Theatrical Battle (Alternative Reprise)

Theatrical Battle (Alternative Reprise)

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:06

71

Трек Minky Teenager (Alternative Extended)

Minky Teenager (Alternative Extended)

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:35

72

Трек A Jewel Appears in the Crown (Alternative Extended)

A Jewel Appears in the Crown (Alternative Extended)

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:32

73

Трек Momo Transformation (Alternative Extended)

Momo Transformation (Alternative Extended)

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:31

74

Трек The Adult Version of Herself (Alternative Extended)

The Adult Version of Herself (Alternative Extended)

MANDY B.BLUE

Magical Star

1:05

75

Трек Theatrical Battle (Alternative Extended)

Theatrical Battle (Alternative Extended)

MANDY B.BLUE

Magical Star

2:02

Информация о правообладателе: Mandy B.Blue
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Pop World Party, Vol. 2
Pop World Party, Vol. 22024 · Альбом · MANDY B.BLUE
Релиз Pop World Party
Pop World Party2024 · Альбом · MANDY B.BLUE
Релиз The Adult Version of Herself
The Adult Version of Herself2024 · Альбом · MANDY B.BLUE
Релиз Magical Star, Vol. 2
Magical Star, Vol. 22023 · Альбом · MANDY B.BLUE
Релиз Magical Star, Vol. 1
Magical Star, Vol. 12023 · Альбом · MANDY B.BLUE
Релиз Aphrodisiac
Aphrodisiac2022 · Альбом · MANDY B.BLUE
Релиз Big Bottom
Big Bottom2022 · Альбом · MANDY B.BLUE
Релиз Dreaming of You
Dreaming of You2022 · Альбом · MANDY B.BLUE
Релиз Magical Star
Magical Star2022 · Альбом · MANDY B.BLUE
Релиз 走れ!ミ・スエニョ
走れ!ミ・スエニョ2022 · Сингл · MANDY B.BLUE
Релиз MANDY B.BLUE #9 -Haneda International Music Festival Presents-
MANDY B.BLUE #9 -Haneda International Music Festival Presents-2018 · Альбом · MANDY B.BLUE
Релиз MANDY B.BLUE #8 -Haneda International Music Festival Presents-
MANDY B.BLUE #8 -Haneda International Music Festival Presents-2018 · Альбом · MANDY B.BLUE
Релиз MANDY B.BLUE #7 -Haneda International Anime Music Festival Presents-
MANDY B.BLUE #7 -Haneda International Anime Music Festival Presents-2017 · Альбом · MANDY B.BLUE
Релиз MANDY B.BLUE #6 -Haneda International Anime Music Festival Presents-
MANDY B.BLUE #6 -Haneda International Anime Music Festival Presents-2017 · Альбом · MANDY B.BLUE
Релиз MANDY B.BLUE #4 -Haneda International Anime Music Festival Presents-
MANDY B.BLUE #4 -Haneda International Anime Music Festival Presents-2017 · Альбом · MANDY B.BLUE
Релиз MANDY B.BLUE #5 -Haneda International Anime Music Festival Presents-
MANDY B.BLUE #5 -Haneda International Anime Music Festival Presents-2017 · Альбом · MANDY B.BLUE
Релиз MANDY B.BLUE #3 -Haneda International Anime Music Festival Presents-
MANDY B.BLUE #3 -Haneda International Anime Music Festival Presents-2016 · Альбом · MANDY B.BLUE
Релиз MANDY B.BLUE #2 -Haneda International Anime Music Festival Presents-
MANDY B.BLUE #2 -Haneda International Anime Music Festival Presents-2016 · Альбом · MANDY B.BLUE

Похожие артисты

MANDY B.BLUE
Артист

MANDY B.BLUE

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож