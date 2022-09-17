О нас

Найти трек, подкаст, книгу...

Tariq Mashokhel

Tariq Mashokhel

Сингл  ·  2022

Lal Qalandar Sakhi Shabaz Qalandar

#Со всего мира
Tariq Mashokhel

Артист

Tariq Mashokhel

Релиз Lal Qalandar Sakhi Shabaz Qalandar

#

Название

Альбом

1

Трек Lal Qalandar Sakhi Shabaz Qalandar

Lal Qalandar Sakhi Shabaz Qalandar

Tariq Mashokhel

Lal Qalandar Sakhi Shabaz Qalandar

8:53

Информация о правообладателе: Khyber Production
Другие альбомы артиста

Релиз Da Marga Che Bya Jwande She
Da Marga Che Bya Jwande She2024 · Альбом · Tariq Mashokhel
Релиз Geet Mala
Geet Mala2024 · Альбом · Tariq Mashokhel
Релиз Ta Pase Me Der Jarale De Janana
Ta Pase Me Der Jarale De Janana2023 · Сингл · Tariq Mashokhel
Релиз Rogh Lewany
Rogh Lewany2023 · Альбом · Tariq Mashokhel
Релиз Sofi Kalam
Sofi Kalam2023 · Альбом · Tariq Mashokhel
Релиз Shiekh Pa Ghalata De Khata De
Shiekh Pa Ghalata De Khata De2023 · Сингл · Tariq Mashokhel
Релиз Ishare Ma Kawa Bahane Ma Kawa
Ishare Ma Kawa Bahane Ma Kawa2023 · Сингл · Tariq Mashokhel
Релиз Khudaya Baran Rawaly
Khudaya Baran Rawaly2023 · Альбом · Tariq Mashokhel
Релиз Lala Qalandar Sta Pa Mekhana Yama
Lala Qalandar Sta Pa Mekhana Yama2023 · Сингл · Tariq Mashokhel
Релиз Toori Stargi Toor Banra
Toori Stargi Toor Banra2023 · Альбом · Tariq Mashokhel
Релиз Ma Darna Zaka Ra Newo Las
Ma Darna Zaka Ra Newo Las2022 · Сингл · Tariq Mashokhel
Релиз Mala Janan Bala Lar Na Raze
Mala Janan Bala Lar Na Raze2022 · Сингл · Tariq Mashokhel
Релиз Or Ta Warla Tola Ao Zindagi Wachawe
Or Ta Warla Tola Ao Zindagi Wachawe2022 · Сингл · Tariq Mashokhel
Релиз Laka Malang Da Yar Dedan Pa Sahar Ghwarama
Laka Malang Da Yar Dedan Pa Sahar Ghwarama2022 · Сингл · Tariq Mashokhel
Релиз Pa Khaes Zama Da Yar Nade Khabar Sok
Pa Khaes Zama Da Yar Nade Khabar Sok2022 · Сингл · Tariq Mashokhel
Релиз Nan Bya Da Muhabbat Badona Rawala
Nan Bya Da Muhabbat Badona Rawala2022 · Сингл · Tariq Mashokhel
Релиз Pa Zra Keme Lambe De
Pa Zra Keme Lambe De2022 · Сингл · Tariq Mashokhel
Релиз Zama Pa Zarah Ke Ose Zama Khaista Janana
Zama Pa Zarah Ke Ose Zama Khaista Janana2022 · Сингл · Tariq Mashokhel
Релиз Za Da Turkham Pa Lore Zama
Za Da Turkham Pa Lore Zama2022 · Сингл · Tariq Mashokhel
Релиз Zama Da Mene Kor De Rwan Ka Tapey
Zama Da Mene Kor De Rwan Ka Tapey2022 · Сингл · Tariq Mashokhel

