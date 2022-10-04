О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Jose Luis Cordón Rodriguez

Jose Luis Cordón Rodriguez

Альбом  ·  2022

Contigo Estaría Hasta el Fin

Jose Luis Cordón Rodriguez

Артист

Jose Luis Cordón Rodriguez

Релиз Contigo Estaría Hasta el Fin

#

Название

Альбом

1

Трек Sueña Despierto

Sueña Despierto

Jose Luis Cordón Rodriguez

Contigo Estaría Hasta el Fin

4:03

2

Трек Dulce Sueño Salvaje

Dulce Sueño Salvaje

Jose Luis Cordón Rodriguez

Contigo Estaría Hasta el Fin

4:54

3

Трек Que No Me Rindo Sin Ti

Que No Me Rindo Sin Ti

Jose Luis Cordón Rodriguez

Contigo Estaría Hasta el Fin

4:17

4

Трек Haciendo el Vampiro

Haciendo el Vampiro

Jose Luis Cordón Rodriguez

Contigo Estaría Hasta el Fin

4:08

5

Трек Andrómeda

Andrómeda

Jose Luis Cordón Rodriguez

Contigo Estaría Hasta el Fin

4:43

6

Трек Contigo Estaría Hasta el Fin

Contigo Estaría Hasta el Fin

Jose Luis Cordón Rodriguez

Contigo Estaría Hasta el Fin

4:17

7

Трек Solo de Bajo

Solo de Bajo

Jose Luis Cordón Rodriguez

Contigo Estaría Hasta el Fin

4:18

8

Трек Pensamientos Futuros

Pensamientos Futuros

Jose Luis Cordón Rodriguez

Contigo Estaría Hasta el Fin

3:51

9

Трек En Fase de Cambios

En Fase de Cambios

Jose Luis Cordón Rodriguez

Contigo Estaría Hasta el Fin

5:12

10

Трек Disyuntiva

Disyuntiva

Jose Luis Cordón Rodriguez

Contigo Estaría Hasta el Fin

4:05

11

Трек Recordando el Ayer

Recordando el Ayer

Jose Luis Cordón Rodriguez

Contigo Estaría Hasta el Fin

4:30

12

Трек Vientos del Sur

Vientos del Sur

Jose Luis Cordón Rodriguez

Contigo Estaría Hasta el Fin

4:04

13

Трек The Power Of Love

The Power Of Love

Jose Luis Cordón Rodriguez

,

Frank goes to Hollywood

Contigo Estaría Hasta el Fin

5:29

14

Трек Piénsalo

Piénsalo

Jose Luis Cordón Rodriguez

Contigo Estaría Hasta el Fin

2:52

Информация о правообладателе: El Jose Cordon
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Destinos Condicionados
Destinos Condicionados2023 · Альбом · Jose Luis Cordón Rodriguez
Релиз Mala Actitud
Mala Actitud2023 · Сингл · Jose Luis Cordón Rodriguez
Релиз Unplugged
Unplugged2022 · Альбом · Jose Luis Cordón Rodriguez
Релиз Contigo Estaría Hasta el Fin
Contigo Estaría Hasta el Fin2022 · Альбом · Jose Luis Cordón Rodriguez
Релиз Andrómeda
Andrómeda2022 · Сингл · Jose Luis Cordón Rodriguez
Релиз Historia de Vampiros
Historia de Vampiros2022 · Сингл · Jose Luis Cordón Rodriguez
Релиз Tiempo
Tiempo2022 · Сингл · Jose Luis Cordón Rodriguez
Релиз Levitando
Levitando2022 · Сингл · Jose Luis Cordón Rodriguez
Релиз Máquina del Tiempo
Máquina del Tiempo2022 · Сингл · Jose Luis Cordón Rodriguez
Релиз Vacío Cuántico 0 Kelvin
Vacío Cuántico 0 Kelvin2022 · Сингл · Jose Luis Cordón Rodriguez

Похожие артисты

Jose Luis Cordón Rodriguez
Артист

Jose Luis Cordón Rodriguez

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож