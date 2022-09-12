О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Praveen Dhadandiya

Praveen Dhadandiya

Сингл  ·  2022

Dil Dido Dil Vali Pyar Kido Padbavali

#Со всего мира
Praveen Dhadandiya

Артист

Praveen Dhadandiya

Релиз Dil Dido Dil Vali Pyar Kido Padbavali

#

Название

Альбом

1

Трек Dil Dido Dil Vali Pyar Kido Padbavali

Dil Dido Dil Vali Pyar Kido Padbavali

Praveen Dhadandiya

Dil Dido Dil Vali Pyar Kido Padbavali

10:08

Информация о правообладателе: Gujjar Music
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Mitha Mitha Bol Bolkar Dil Me Khanjar Ropyo Jaan
Mitha Mitha Bol Bolkar Dil Me Khanjar Ropyo Jaan2023 · Сингл · Praveen Dhadandiya
Релиз Shooter
Shooter2022 · Сингл · Praveen Dhadandiya
Релиз Ishq Rog Lagayo Phir Kyo kiyo Block
Ishq Rog Lagayo Phir Kyo kiyo Block2022 · Сингл · Praveen Dhadandiya
Релиз Dil Dido Dil Vali Pyar Kido Padbavali
Dil Dido Dil Vali Pyar Kido Padbavali2022 · Сингл · Praveen Dhadandiya
Релиз Dakkan Khol De Gujari
Dakkan Khol De Gujari2022 · Сингл · Praveen Dhadandiya
Релиз Dev Dhani Ne Dhoka Gujari
Dev Dhani Ne Dhoka Gujari2022 · Сингл · Praveen Dhadandiya
Релиз jaan meri tero koni dos dos takdira ko
jaan meri tero koni dos dos takdira ko2022 · Альбом · Praveen Dhadandiya
Релиз Mari Janudi Badal Gi
Mari Janudi Badal Gi2022 · Альбом · Praveen Dhadandiya
Релиз Lad Nhi Payo Pyar Ki Ladae
Lad Nhi Payo Pyar Ki Ladae2022 · Альбом · Praveen Dhadandiya
Релиз Maro Ishq Pahlo Tu Hi Gujari
Maro Ishq Pahlo Tu Hi Gujari2022 · Альбом · Praveen Dhadandiya
Релиз Na Dilli Vali Dil Deri
Na Dilli Vali Dil Deri2022 · Альбом · Praveen Dhadandiya
Релиз Laad Ladau Gujari Ye
Laad Ladau Gujari Ye2022 · Альбом · Praveen Dhadandiya
Релиз Lad Ladau Gujari Ye
Lad Ladau Gujari Ye2022 · Альбом · Praveen Dhadandiya
Релиз Mara Dilda Ri Ddakan Ban Ja
Mara Dilda Ri Ddakan Ban Ja2022 · Альбом · Praveen Dhadandiya
Релиз Roi Roi Ne Mara Rata Nen Ho Gaya
Roi Roi Ne Mara Rata Nen Ho Gaya2022 · Альбом · Praveen Dhadandiya
Релиз Preet Mari Sachi
Preet Mari Sachi2021 · Альбом · Praveen Dhadandiya
Релиз Pyar Me Asyo Badanaam Huyo Jana
Pyar Me Asyo Badanaam Huyo Jana2021 · Альбом · Praveen Dhadandiya
Релиз Gujari Deewani
Gujari Deewani2021 · Альбом · Praveen Dhadandiya
Релиз Keya Bhuli Mara Pyar Ne Ye Bewafa
Keya Bhuli Mara Pyar Ne Ye Bewafa2021 · Альбом · Praveen Dhadandiya

Похожие артисты

Praveen Dhadandiya
Артист

Praveen Dhadandiya

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож