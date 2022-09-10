Информация о правообладателе: Annu Music Films
Сингл · 2022
Bheruji Ke Chala Sunder
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Lamba Lamba Bhila Baal Shok Tagda Rojina Ka Chhora Lave Lafda2024 · Сингл · Nathu Lal Ghosundi
Le Ghadlo Pani Leva Chali2024 · Сингл · Nathu Lal Ghosundi
दिल में तू रहती2023 · Сингл · Nathu Lal Ghosundi
जानू मैं थने नाथे लायो2023 · Сингл · Nathu Lal Ghosundi
Minder Ri Khidki Khol Mirabai2022 · Сингл · Nathu Lal Ghosundi
Jag Ko Bhaye Jute Rishte Juti Maya Sari2022 · Сингл · Nathu Lal Ghosundi
Dil Ghano Rove2022 · Сингл · Nathu Lal Ghosundi
Yaad Satave Babu2022 · Сингл · Nathu Lal Ghosundi
Dil Rota Rahe2022 · Сингл · Nathu Lal Ghosundi
Sun jo Gau Mata Ri Pukar2022 · Сингл · Nathu Lal Ghosundi
Bheruji Ke Chala Sunder2022 · Сингл · Nathu Lal Ghosundi
Guru Gam Gyan Niwara2022 · Альбом · Nathu Lal Ghosundi
UDAL Aapa Nanere Chala2022 · Альбом · Nathu Lal Ghosundi
Thara Jedi Janu Nahi Mili2022 · Альбом · Nathu Lal Ghosundi
Ramapir Ki Runicha2022 · Альбом · Nathu Lal Ghosundi
Byanji Mat Sharma Vo2022 · Альбом · Nathu Lal Ghosundi
Chandiya Dhoko Re Diyo2022 · Альбом · Nathu Lal Ghosundi
Janu Bewafa Nikali Re2022 · Альбом · Nathu Lal Ghosundi
Kali Raku Gadi Do Nali Raku Hath Mein2022 · Альбом · Nathu Lal Ghosundi
Rumaliyo Ban Jao2022 · Альбом · Nathu Lal Ghosundi