会声花儿组合

会声花儿组合

Альбом  ·  2003

儿童歌曲7

#Поп
会声花儿组合

Артист

会声花儿组合

Релиз 儿童歌曲7

#

Название

Альбом

1

Трек 对着大雁唱支歌

对着大雁唱支歌

会声花儿组合

儿童歌曲7

2:07

2

Трек 我们在一起

我们在一起

会声花儿组合

儿童歌曲7

1:58

3

Трек 我们美丽的祖国

我们美丽的祖国

会声花儿组合

儿童歌曲7

3:29

4

Трек 金色童年

金色童年

会声花儿组合

儿童歌曲7

2:36

5

Трек 春天到万物新

春天到万物新

会声花儿组合

儿童歌曲7

2:08

6

Трек 各国儿童心连心

各国儿童心连心

会声花儿组合

儿童歌曲7

3:14

7

Трек 祖国祖国我爱你

祖国祖国我爱你

会声花儿组合

儿童歌曲7

1:24

8

Трек 牧童之歌

牧童之歌

会声花儿组合

儿童歌曲7

1:47

9

Трек 太阳的梦

太阳的梦

会声花儿组合

儿童歌曲7

2:24

10

Трек 快活的下雨天

快活的下雨天

会声花儿组合

儿童歌曲7

1:17

11

Трек 小飞人之歌

小飞人之歌

会声花儿组合

儿童歌曲7

1:14

12

Трек 我爱太阳我爱月亮

我爱太阳我爱月亮

会声花儿组合

儿童歌曲7

3:04

13

Трек 我们的农庄

我们的农庄

会声花儿组合

儿童歌曲7

1:51

Информация о правообладателе: 深圳市声影网络科技有限公司
