Информация о правообладателе: SOMBATH.97
Сингл · 2022
Bye Bye ไปก่อนเด้อ
Другие альбомы артиста
4ເອື້ອຍນ້ອງ2024 · Сингл · SOMBATH.97
ບໍ່ແມ່ນຂອງປອມ2023 · Сингл · SOMBATH.97
ເຈົ້າເລືອກໃຜ2023 · Сингл · Aiila
ละลาย2023 · Сингл · K9P
ມັກລຸ້ນອ້າຍ2023 · Сингл · NUT CHANOK
ໂສດເຄີ່ງຫນື່ງ2023 · Сингл · SOMBATH.97
ເຕ້ຍແລ້ວຜິດໃຜ2023 · Сингл · SOMBATH.97
ຖືກໃຈຈັ່ງໄປຕໍ່2023 · Сингл · SOMBATH.97
ยังว่าง2023 · Сингл · SOMBATH.97
ເຫຼືອໃຈເດ້2023 · Сингл · SOMBATH.97
ละลาย2022 · Сингл · K9P
ฮักข้อยแน่แม่ข้อยบอก2022 · Сингл · SOMBATH.97
Bye Bye ไปก่อนเด้อ2022 · Сингл · SOMBATH.97
ຕົວຈິງບໍ່ງາມ2022 · Альбом · SOMBATH.97
ລໍຖ້າ ( รอถ้า )2022 · Альбом · NUT CHANOK
ຢູ່ຊື່ໆກະໜ້າຮັກ2022 · Альбом · SOMBATH.97
ບໍ່ໄດ້ເອື້ອຍສິເອົານ້ອງ (บ่อได้เอื้อยสิเอาน้อง)2022 · Альбом · SOMBATH.97
ຢາກໄດ້ອ້າຍ2022 · Альбом · SOMBATH.97
ບໍ່ແມ່ນຂອງປອມ (บ่อแม่นของปอม)2022 · Альбом · SOMBATH.97
ເຮັດນາເດີບໍ່ໄດ້ເຮັດນົມ (เฮ็ดนาเด้อบ่ได้เฮ็ดนม)2022 · Сингл · นัท ชนก