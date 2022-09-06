О нас

Найти трек, подкаст, книгу...

Hana Zagorova

Hana Zagorova

Альбом  ·  2022

Singly 1975-1980

#Поп
Hana Zagorova

Артист

Hana Zagorova

Релиз Singly 1975-1980

#

Название

Альбом

1

Трек Víckrát Nelez Přes Můj Práh (Bonus Track)

Víckrát Nelez Přes Můj Práh (Bonus Track)

Hana Zagorova

Singly 1975-1980

2:12

2

Трек Štěstí (Bonus Track)

Štěstí (Bonus Track)

Hana Zagorova

Singly 1975-1980

2:55

3

Трек Breviář Lásky (Bonus Track)

Breviář Lásky (Bonus Track)

Hana Zagorova

Singly 1975-1980

3:19

4

Трек Noc Je Ještě Příliš Mladá (Bonus Track)

Noc Je Ještě Příliš Mladá (Bonus Track)

Hana Zagorova

Singly 1975-1980

3:21

5

Трек Asi, Asi

Asi, Asi

Hana Zagorova

,

Petr Rezek

Singly 1975-1980

2:47

6

Трек Dávám Kabát Na Věšák

Dávám Kabát Na Věšák

Hana Zagorova

Singly 1975-1980

4:29

7

Трек Kamarád

Kamarád

Hana Zagorova

Singly 1975-1980

2:41

8

Трек Zima, Zima, Zima, Zima (Bonus Track)

Zima, Zima, Zima, Zima (Bonus Track)

Hana Zagorova

Singly 1975-1980

3:11

9

Трек Znám Tvůj Trik (Bonus Track)

Znám Tvůj Trik (Bonus Track)

Hana Zagorova

,

Pavel Nutz

Singly 1975-1980

2:26

10

Трек Svážu Stuhou Déšť

Svážu Stuhou Déšť

Hana Zagorova

Singly 1975-1980

2:54

11

Трек Prý Je Mu Líp

Prý Je Mu Líp

Hana Zagorova

Singly 1975-1980

3:07

12

Трек Já Mám Pár Tónů

Já Mám Pár Tónů

Hana Zagorova

Singly 1975-1980

3:52

13

Трек Můj Sen Je Touha Žít

Můj Sen Je Touha Žít

Hana Zagorova

Singly 1975-1980

3:50

14

Трек Maluj Zase Obrázky (Bonus Track)

Maluj Zase Obrázky (Bonus Track)

Hana Zagorova

Singly 1975-1980

5:23

15

Трек Když Písně Lžou

Když Písně Lžou

Hana Zagorova

Singly 1975-1980

2:28

16

Трек Soucit

Soucit

Hana Zagorova

Singly 1975-1980

3:01

17

Трек Byl To Víc Než Přítel Můj

Byl To Víc Než Přítel Můj

Hana Zagorova

Singly 1975-1980

3:03

18

Трек Vánoční Tajemství

Vánoční Tajemství

Hana Zagorova

,

Petr Rezek

Singly 1975-1980

3:14

19

Трек A V Noci Bude Mráz

A V Noci Bude Mráz

Hana Zagorova

Singly 1975-1980

2:36

20

Трек Oheň A Struny

Oheň A Struny

Hana Zagorova

Singly 1975-1980

2:51

21

Трек Tak to jsem já

Tak to jsem já

Hana Zagorova

Singly 1975-1980

3:29

22

Трек Málokdo Ví

Málokdo Ví

Hana Zagorova

Singly 1975-1980

4:39

23

Трек Duhová Víla

Duhová Víla

Hana Zagorova

,

Petr Rezek

Singly 1975-1980

2:47

24

Трек Nevím, Nevím

Nevím, Nevím

Hana Zagorova

Singly 1975-1980

2:30

25

Трек Sám Jsi Šel

Sám Jsi Šel

Hana Zagorova

Singly 1975-1980

3:30

26

Трек Telegram

Telegram

Hana Zagorova

Singly 1975-1980

2:50

27

Трек Jaká Jsem

Jaká Jsem

Hana Zagorova

Singly 1975-1980

3:40

28

Трек Královnička

Královnička

Hana Zagorova

Singly 1975-1980

3:36

29

Трек Píseň Labutí

Píseň Labutí

Hana Zagorova

Singly 1975-1980

4:35

30

Трек Dotazník

Dotazník

Hana Zagorova

,

Petr Rezek

Singly 1975-1980

3:08

31

Трек Pojď, Kdo Máš Mě Rád

Pojď, Kdo Máš Mě Rád

Hana Zagorova

Singly 1975-1980

3:25

32

Трек Proč ti na tom tak záleží

Proč ti na tom tak záleží

Hana Zagorova

Singly 1975-1980

2:11

33

Трек Zdá Se

Zdá Se

Hana Zagorova

Singly 1975-1980

3:09

34

Трек Přítel Čas

Přítel Čas

Hana Zagorova

Singly 1975-1980

3:32

35

Трек Nejspíš Nespíš

Nejspíš Nespíš

Hana Zagorova

Singly 1975-1980

2:52

36

Трек Ta Pusa Je Tvá

Ta Pusa Je Tvá

Hana Zagorova

,

Petr Rezek

Singly 1975-1980

3:59

37

Трек Kosmický sen

Kosmický sen

Hana Zagorova

Singly 1975-1980

3:33

38

Трек Rýmy

Rýmy

Hana Zagorova

Singly 1975-1980

3:50

39

Трек Láska v desátém semestru

Láska v desátém semestru

Hana Zagorova

Singly 1975-1980

2:47

40

Трек Náskok

Náskok

Hana Zagorova

Singly 1975-1980

3:40

41

Трек Kdyby Se Vrátil Čas

Kdyby Se Vrátil Čas

Hana Zagorova

Singly 1975-1980

4:16

42

Трек Setkání

Setkání

Hana Zagorova

,

Drupi

Singly 1975-1980

3:21

43

Трек Kam Jsi To Letět Chtěl, Ptáčku Můj (Bonus Track)

Kam Jsi To Letět Chtěl, Ptáčku Můj (Bonus Track)

Hana Zagorova

Singly 1975-1980

3:40

44

Трек Dávné Lásky

Dávné Lásky

Hana Zagorova

,

Karel Gott

Singly 1975-1980

3:11

45

Трек Benjamin

Benjamin

Hana Zagorova

Singly 1975-1980

3:39

Информация о правообладателе: SUPRAPHON a.s.
