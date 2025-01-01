О нас

Сингл  ·  1983

Slavický: Etudes and Essays, Trialogue for Violin, Clarinet and Piano, Invocation for Organ

#Классическая
Артист

Релиз Slavický: Etudes and Essays, Trialogue for Violin, Clarinet and Piano, Invocation for Organ

#

Название

Альбом

1

Трек Etudes and Essays: No. 1, Tardissimo

Etudes and Essays: No. 1, Tardissimo

Martina Maixnerová

Slavický: Etudes and Essays, Trialogue for Violin, Clarinet and Piano, Invocation for Organ

4:24

2

Трек Etudes and Essays: No. 2, Prestissimo, demoniace

Etudes and Essays: No. 2, Prestissimo, demoniace

Martina Maixnerová

Slavický: Etudes and Essays, Trialogue for Violin, Clarinet and Piano, Invocation for Organ

2:00

3

Трек Etudes and Essays: No. 3, Largo

Etudes and Essays: No. 3, Largo

Martina Maixnerová

Slavický: Etudes and Essays, Trialogue for Violin, Clarinet and Piano, Invocation for Organ

5:53

4

Трек Etudes and Essays: No. 4, Allegro impetuoso

Etudes and Essays: No. 4, Allegro impetuoso

Martina Maixnerová

Slavický: Etudes and Essays, Trialogue for Violin, Clarinet and Piano, Invocation for Organ

1:55

5

Трек Etudes and Essays: No. 5, Tranquillo, triste

Etudes and Essays: No. 5, Tranquillo, triste

Martina Maixnerová

Slavický: Etudes and Essays, Trialogue for Violin, Clarinet and Piano, Invocation for Organ

3:21

6

Трек Etudes and Essays: No. 6, Veloce e leggiere

Etudes and Essays: No. 6, Veloce e leggiere

Martina Maixnerová

Slavický: Etudes and Essays, Trialogue for Violin, Clarinet and Piano, Invocation for Organ

2:50

7

Трек Etudes and Essays: No. 7, Deciso, con bravura

Etudes and Essays: No. 7, Deciso, con bravura

Martina Maixnerová

Slavický: Etudes and Essays, Trialogue for Violin, Clarinet and Piano, Invocation for Organ

2:37

8

Трек Trialog for Violin, Clarinet and Piano: I. Largo, tardissimo - Con brio

Trialog for Violin, Clarinet and Piano: I. Largo, tardissimo - Con brio

Antonín Novák

,

Zdeněk Tesař

,

Emil Leichner

Slavický: Etudes and Essays, Trialogue for Violin, Clarinet and Piano, Invocation for Organ

4:51

9

Трек Trialog for Violin, Clarinet and Piano: II. Sostenuto e tranquillo

Trialog for Violin, Clarinet and Piano: II. Sostenuto e tranquillo

Antonín Novák

,

Zdeněk Tesař

,

Emil Leichner

Slavický: Etudes and Essays, Trialogue for Violin, Clarinet and Piano, Invocation for Organ

6:16

10

Трек Trialog for Violin, Clarinet and Piano: III. Molto vivo

Trialog for Violin, Clarinet and Piano: III. Molto vivo

Antonín Novák

,

Zdeněk Tesař

,

Emil Leichner

Slavický: Etudes and Essays, Trialogue for Violin, Clarinet and Piano, Invocation for Organ

5:02

11

Трек Invocation for Organ

Invocation for Organ

Václav Rabas

Slavický: Etudes and Essays, Trialogue for Violin, Clarinet and Piano, Invocation for Organ

8:34

Информация о правообладателе: SUPRAPHON a.s.
