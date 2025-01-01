О нас

Vlastimil Lejsek

Vlastimil Lejsek

,

Věra Lejsková

Сингл  ·  1972

Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4

#Классическая
Vlastimil Lejsek

Артист

Vlastimil Lejsek

Релиз Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4

#

Название

Альбом

1

Трек Slavonic Dances, Series I., Op. 46, B. 83: No. 1 in C Major, Furiant - Presto (Piano 4 Hands)

Slavonic Dances, Series I., Op. 46, B. 83: No. 1 in C Major, Furiant - Presto (Piano 4 Hands)

Vlastimil Lejsek

,

Věra Lejsková

Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4

4:11

2

Трек Slavonic Dances, Series I., Op. 46, B. 83: No. 2 in E Minor, Dumka - Allegretto scherzando (Piano 4 Hands)

Slavonic Dances, Series I., Op. 46, B. 83: No. 2 in E Minor, Dumka - Allegretto scherzando (Piano 4 Hands)

Vlastimil Lejsek

,

Věra Lejsková

Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4

4:53

3

Трек Slavonic Dances, Series I., Op. 46, B. 83: No. 3 in A-Flat Major, Polka - Poco allegro (Piano 4 Hands)

Slavonic Dances, Series I., Op. 46, B. 83: No. 3 in A-Flat Major, Polka - Poco allegro (Piano 4 Hands)

Vlastimil Lejsek

,

Věra Lejsková

Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4

4:10

4

Трек Slavonic Dances, Series I., Op. 46, B. 83: No. 4 in F Major, Sousedská - Tempo di minuetto (Piano 4 Hands)

Slavonic Dances, Series I., Op. 46, B. 83: No. 4 in F Major, Sousedská - Tempo di minuetto (Piano 4 Hands)

Vlastimil Lejsek

,

Věra Lejsková

Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4

6:31

5

Трек Slavonic Dances, Series I., Op. 46, B. 83: No. 5 in A Major, Skočná - Allegro vivace (Piano 4 Hands)

Slavonic Dances, Series I., Op. 46, B. 83: No. 5 in A Major, Skočná - Allegro vivace (Piano 4 Hands)

Vlastimil Lejsek

,

Věra Lejsková

Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4

3:02

6

Трек Slavonic Dances, Series I., Op. 46, B. 83: No. 6 in D Major, Sousedská - Allegretto scherzando (Piano 4 Hands)

Slavonic Dances, Series I., Op. 46, B. 83: No. 6 in D Major, Sousedská - Allegretto scherzando (Piano 4 Hands)

Vlastimil Lejsek

,

Věra Lejsková

Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4

5:38

7

Трек Slavonic Dances, Series I., Op. 46, B. 83: No. 7 in C Minor, Skočná - Allegro assai (Piano 4 Hands)

Slavonic Dances, Series I., Op. 46, B. 83: No. 7 in C Minor, Skočná - Allegro assai (Piano 4 Hands)

Vlastimil Lejsek

,

Věra Lejsková

Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4

3:11

8

Трек Slavonic Dances, Series I., Op. 46, B. 83: No. 8 in G Minor, Furiant - Presto (Piano 4 Hands)

Slavonic Dances, Series I., Op. 46, B. 83: No. 8 in G Minor, Furiant - Presto (Piano 4 Hands)

Vlastimil Lejsek

,

Věra Lejsková

Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4

3:57

9

Трек Legends, Op. 59, B. 122: No. 1 in D Minor, Allegretto non troppo, quasi andantino (Piano 4 Hands)

Legends, Op. 59, B. 122: No. 1 in D Minor, Allegretto non troppo, quasi andantino (Piano 4 Hands)

Vlastimil Lejsek

,

Věra Lejsková

Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4

2:55

10

Трек Legends, Op. 59, B. 122: No. 2 in G Major, Molto moderato (Piano 4 Hands)

Legends, Op. 59, B. 122: No. 2 in G Major, Molto moderato (Piano 4 Hands)

Vlastimil Lejsek

,

Věra Lejsková

Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4

4:11

11

Трек Legends, Op. 59, B. 122: No. 3 in G Minor, Allegro giusto (Piano 4 Hands)

Legends, Op. 59, B. 122: No. 3 in G Minor, Allegro giusto (Piano 4 Hands)

Vlastimil Lejsek

,

Věra Lejsková

Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4

3:59

12

Трек Legends, Op. 59, B. 122: No. 4 in C Major, Molto maestoso (Piano 4 Hands)

Legends, Op. 59, B. 122: No. 4 in C Major, Molto maestoso (Piano 4 Hands)

Vlastimil Lejsek

,

Věra Lejsková

Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4

5:30

13

Трек Slavonic Dances, Series II., Op. 72, B. 147: No. 1 in B Major, Odzemek - Molto vivace (Piano 4 Hands)

Slavonic Dances, Series II., Op. 72, B. 147: No. 1 in B Major, Odzemek - Molto vivace (Piano 4 Hands)

Vlastimil Lejsek

,

Věra Lejsková

Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4

4:04

14

Трек Slavonic Dances, Series II., Op. 72, B. 147: No. 2 in E Minor, Mazur - Allegretto grazioso (Piano 4 Hands)

Slavonic Dances, Series II., Op. 72, B. 147: No. 2 in E Minor, Mazur - Allegretto grazioso (Piano 4 Hands)

Vlastimil Lejsek

,

Věra Lejsková

Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4

5:31

15

Трек Slavonic Dances, Series II., Op. 72, B. 147: No. 3 in F Major, Skočná - Allegro (Piano 4 Hands)

Slavonic Dances, Series II., Op. 72, B. 147: No. 3 in F Major, Skočná - Allegro (Piano 4 Hands)

Vlastimil Lejsek

,

Věra Lejsková

Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4

3:26

16

Трек Slavonic Dances, Series II., Op. 72, B. 147: No. 4 in D-Flat Major, Dumka - Allegretto grazioso (Piano 4 Hands)

Slavonic Dances, Series II., Op. 72, B. 147: No. 4 in D-Flat Major, Dumka - Allegretto grazioso (Piano 4 Hands)

Vlastimil Lejsek

,

Věra Lejsková

Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4

5:22

17

Трек Slavonic Dances, Series II., Op. 72, B. 147: No. 5 in B-Flat Minor, Špacírka - Poco adagio - Vivace (Piano 4 Hands)

Slavonic Dances, Series II., Op. 72, B. 147: No. 5 in B-Flat Minor, Špacírka - Poco adagio - Vivace (Piano 4 Hands)

Vlastimil Lejsek

,

Věra Lejsková

Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4

2:42

18

Трек Slavonic Dances, Series II., Op. 72, B. 147: No. 6 in B-Flat Major, Polonéza - Moderato, quasi minuetto (Piano 4 Hands)

Slavonic Dances, Series II., Op. 72, B. 147: No. 6 in B-Flat Major, Polonéza - Moderato, quasi minuetto (Piano 4 Hands)

Vlastimil Lejsek

,

Věra Lejsková

Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4

4:02

19

Трек Slavonic Dances, Series II., Op. 72, B. 147: No. 7 in C Major, Srbské kolo - Presto (Piano 4 Hands)

Slavonic Dances, Series II., Op. 72, B. 147: No. 7 in C Major, Srbské kolo - Presto (Piano 4 Hands)

Vlastimil Lejsek

,

Věra Lejsková

Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4

3:25

20

Трек Slavonic Dances, Series II., Op. 72, B. 147: No. 8 in A-Flat Major, Sousedská - Lento grazioso, quasi tempo di valse (Piano 4 Hands)

Slavonic Dances, Series II., Op. 72, B. 147: No. 8 in A-Flat Major, Sousedská - Lento grazioso, quasi tempo di valse (Piano 4 Hands)

Vlastimil Lejsek

,

Věra Lejsková

Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4

6:16

Информация о правообладателе: SUPRAPHON a.s.
Волна по релизу

