Сингл · 1972
Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4
#
Название
Альбом
1
Slavonic Dances, Series I., Op. 46, B. 83: No. 1 in C Major, Furiant - Presto (Piano 4 Hands)
Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4
4:11
2
Slavonic Dances, Series I., Op. 46, B. 83: No. 2 in E Minor, Dumka - Allegretto scherzando (Piano 4 Hands)
Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4
4:53
3
Slavonic Dances, Series I., Op. 46, B. 83: No. 3 in A-Flat Major, Polka - Poco allegro (Piano 4 Hands)
Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4
4:10
4
Slavonic Dances, Series I., Op. 46, B. 83: No. 4 in F Major, Sousedská - Tempo di minuetto (Piano 4 Hands)
Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4
6:31
5
Slavonic Dances, Series I., Op. 46, B. 83: No. 5 in A Major, Skočná - Allegro vivace (Piano 4 Hands)
Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4
3:02
6
Slavonic Dances, Series I., Op. 46, B. 83: No. 6 in D Major, Sousedská - Allegretto scherzando (Piano 4 Hands)
Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4
5:38
7
Slavonic Dances, Series I., Op. 46, B. 83: No. 7 in C Minor, Skočná - Allegro assai (Piano 4 Hands)
Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4
3:11
8
Slavonic Dances, Series I., Op. 46, B. 83: No. 8 in G Minor, Furiant - Presto (Piano 4 Hands)
Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4
3:57
9
Legends, Op. 59, B. 122: No. 1 in D Minor, Allegretto non troppo, quasi andantino (Piano 4 Hands)
Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4
2:55
10
Legends, Op. 59, B. 122: No. 2 in G Major, Molto moderato (Piano 4 Hands)
Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4
4:11
11
Legends, Op. 59, B. 122: No. 3 in G Minor, Allegro giusto (Piano 4 Hands)
Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4
3:59
12
Legends, Op. 59, B. 122: No. 4 in C Major, Molto maestoso (Piano 4 Hands)
Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4
5:30
13
Slavonic Dances, Series II., Op. 72, B. 147: No. 1 in B Major, Odzemek - Molto vivace (Piano 4 Hands)
Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4
4:04
14
Slavonic Dances, Series II., Op. 72, B. 147: No. 2 in E Minor, Mazur - Allegretto grazioso (Piano 4 Hands)
Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4
5:31
15
Slavonic Dances, Series II., Op. 72, B. 147: No. 3 in F Major, Skočná - Allegro (Piano 4 Hands)
Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4
3:26
16
Slavonic Dances, Series II., Op. 72, B. 147: No. 4 in D-Flat Major, Dumka - Allegretto grazioso (Piano 4 Hands)
Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4
5:22
17
Slavonic Dances, Series II., Op. 72, B. 147: No. 5 in B-Flat Minor, Špacírka - Poco adagio - Vivace (Piano 4 Hands)
Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4
2:42
18
Slavonic Dances, Series II., Op. 72, B. 147: No. 6 in B-Flat Major, Polonéza - Moderato, quasi minuetto (Piano 4 Hands)
Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4
4:02
19
Slavonic Dances, Series II., Op. 72, B. 147: No. 7 in C Major, Srbské kolo - Presto (Piano 4 Hands)
Dvořák: Slavonic Dances 1-16, Legends 1-4
3:25
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции