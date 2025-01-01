О нас

Marcela Kožíková

Marcela Kožíková

Сингл  ·  1969

Harfový recital Marcely Kožíkové

#Классическая
Marcela Kožíková

Артист

Marcela Kožíková

Релиз Harfový recital Marcely Kožíkové

#

Название

Альбом

1

Трек Romance for Harp

Romance for Harp

Marcela Kožíková

Harfový recital Marcely Kožíkové

2:10

2

Трек Hachas

Hachas

Marcela Kožíková

Harfový recital Marcely Kožíkové

1:54

3

Трек Pavane and Variations

Pavane and Variations

Marcela Kožíková

Harfový recital Marcely Kožíkové

2:47

4

Трек Sonata for Harp in G Major, Wq. 139: II. Adagio un poco

Sonata for Harp in G Major, Wq. 139: II. Adagio un poco

Marcela Kožíková

Harfový recital Marcely Kožíkové

7:01

5

Трек Sonata for Harp in G Major, Wq. 139: III. Allegro

Sonata for Harp in G Major, Wq. 139: III. Allegro

Marcela Kožíková

Harfový recital Marcely Kožíkové

4:52

6

Трек Sonata in E-Flat Major, Op. 34: I. Allegro brillante

Sonata in E-Flat Major, Op. 34: I. Allegro brillante

Marcela Kožíková

Harfový recital Marcely Kožíkové

2:45

7

Трек Sonata in E-Flat Major, Op. 34: II. Andantino

Sonata in E-Flat Major, Op. 34: II. Andantino

Marcela Kožíková

Harfový recital Marcely Kožíkové

1:40

8

Трек Sonata in E-Flat Major, Op. 34: III. Rondo. Allegro moderato

Sonata in E-Flat Major, Op. 34: III. Rondo. Allegro moderato

Marcela Kožíková

Harfový recital Marcely Kožíkové

3:01

9

Трек Sonata for Harp in E-Flat Major: I. Allegro assai

Sonata for Harp in E-Flat Major: I. Allegro assai

Marcela Kožíková

Harfový recital Marcely Kožíkové

4:18

10

Трек Sonata for Harp in E-Flat Major: II. Romance. Adagio non tanto

Sonata for Harp in E-Flat Major: II. Romance. Adagio non tanto

Marcela Kožíková

Harfový recital Marcely Kožíkové

1:43

11

Трек Sonata for Harp in E-Flat Major: III. Rondo. Allegretto

Sonata for Harp in E-Flat Major: III. Rondo. Allegretto

Marcela Kožíková

Harfový recital Marcely Kožíkové

2:03

12

Трек Sonata for Harp in C Minor: I. Allegro vigoroso

Sonata for Harp in C Minor: I. Allegro vigoroso

Marcela Kožíková

Harfový recital Marcely Kožíkové

2:05

13

Трек Sonata for Harp in C Minor: II. Andantino espressivo

Sonata for Harp in C Minor: II. Andantino espressivo

Marcela Kožíková

Harfový recital Marcely Kožíkové

6:09

14

Трек Sonata for Harp in C Minor: III. Presto

Sonata for Harp in C Minor: III. Presto

Marcela Kožíková

Harfový recital Marcely Kožíkové

1:44

Информация о правообладателе: SUPRAPHON a.s.
Harfový recital Marcely Kožíkové1969 · Сингл · Marcela Kožíková

Marcela Kožíková
Артист

Marcela Kožíková

