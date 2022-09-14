О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Gusnaldi

Gusnaldi

,

Indie FS

Сингл  ·  2022

Salah Manimbang

#Поп
Gusnaldi

Артист

Gusnaldi

Релиз Salah Manimbang

#

Название

Альбом

1

Трек Salah Manimbang

Salah Manimbang

Gusnaldi

,

Indie FS

Salah Manimbang

5:57

Информация о правообладателе: MGM MAFAZA RECORD
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз MATI RASA
MATI RASA2023 · Сингл · Gusnaldi
Релиз INGIN AKU
INGIN AKU2023 · Сингл · Gusnaldi
Релиз GUNDAH
GUNDAH2023 · Сингл · Gusnaldi
Релиз Rindu
Rindu2023 · Сингл · Gusnaldi
Релиз Sayang Aku Minta Putus
Sayang Aku Minta Putus2023 · Сингл · Gusnaldi
Релиз YANG MEMBUAT LUKA
YANG MEMBUAT LUKA2022 · Сингл · Gusnaldi
Релиз Diumbuak Janji
Diumbuak Janji2022 · Сингл · Gusnaldi
Релиз Salah Manimbang
Salah Manimbang2022 · Сингл · Gusnaldi
Релиз TA'ARUF
TA'ARUF2022 · Альбом · Gusnaldi
Релиз Wanita Pilihan
Wanita Pilihan2022 · Альбом · Gusnaldi
Релиз Makan Hati
Makan Hati2022 · Сингл · Indie FS
Релиз Goodbye
Goodbye2022 · Альбом · Gusnaldi
Релиз Barulang Seso
Barulang Seso2022 · Альбом · Gusnaldi

Похожие артисты

Gusnaldi
Артист

Gusnaldi

Александр Иванов
Артист

Александр Иванов

Интарс Бусулис
Артист

Интарс Бусулис

Ай-Хаан Ооржак
Артист

Ай-Хаан Ооржак

Алла Торушпанова
Артист

Алла Торушпанова

Юлия Бачинская
Артист

Юлия Бачинская

Ильсур Тайсин
Артист

Ильсур Тайсин

Ольга Бабаева
Артист

Ольга Бабаева

Holograf
Артист

Holograf

Jason Crabb
Артист

Jason Crabb

Евгений Пужалин
Артист

Евгений Пужалин

Cemil Demirbakan
Артист

Cemil Demirbakan

Francisco León
Артист

Francisco León