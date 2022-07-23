О нас

Информация о правообладателе: RRC Rajasthani
Волна по релизу

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Lal Mirch Badi Tej Sa
Lal Mirch Badi Tej Sa2023 · Сингл · Mamta Kanwar
Релиз Goro Goro Mukhdo Bani Sa
Goro Goro Mukhdo Bani Sa2023 · Сингл · Mamta Kanwar
Релиз Biti Mhare Sone Ri Hoti
Biti Mhare Sone Ri Hoti2023 · Сингл · Mamta Kanwar
Релиз Banna Patli Kamar Lamba Baal Sa
Banna Patli Kamar Lamba Baal Sa2023 · Сингл · Mamta Kanwar
Релиз Hariya Banna Ne Safo Kesariyo Sohe
Hariya Banna Ne Safo Kesariyo Sohe2023 · Сингл · Mamta Kanwar
Релиз Santre Ke Ped Par Banna Diwana Ho Gaya
Santre Ke Ped Par Banna Diwana Ho Gaya2023 · Сингл · Mamta Kanwar
Релиз Yaad Manude Ri Ghani Satai
Yaad Manude Ri Ghani Satai2023 · Сингл · Mamta Kanwar
Релиз Khidki Kun Khole
Khidki Kun Khole2023 · Сингл · Mamta Kanwar
Релиз Baga Me Banadi Bole Kabutar
Baga Me Banadi Bole Kabutar2023 · Сингл · Mamta Kanwar
Релиз Aaj Nakhrala Banna Daru Di Molave
Aaj Nakhrala Banna Daru Di Molave2023 · Сингл · Mamta Kanwar
Релиз Batvo Dj Song
Batvo Dj Song2023 · Альбом · Mamta Kanwar
Релиз Ladu Jaisi Laadki
Ladu Jaisi Laadki2023 · Альбом · Mamta Kanwar
Релиз Padla Thali Me Chamke
Padla Thali Me Chamke2023 · Сингл · Mamta Kanwar
Релиз Kos Kos Me Hariyala Banna Baag Laga Do
Kos Kos Me Hariyala Banna Baag Laga Do2023 · Сингл · Mamta Kanwar
Релиз Koyal Bai
Koyal Bai2023 · Сингл · Mamta Kanwar
Релиз Banado Kedo Futro
Banado Kedo Futro2023 · Сингл · Mamta Kanwar
Релиз Kanthi Par Mor Bole
Kanthi Par Mor Bole2023 · Сингл · Mamta Kanwar
Релиз Imli Ke Niche Banna Khada Ho Ja
Imli Ke Niche Banna Khada Ho Ja2023 · Сингл · Mamta Kanwar
Релиз Tesan Tesan Radio Rajasthani Dj Song
Tesan Tesan Radio Rajasthani Dj Song2022 · Сингл · Mamta Kanwar

Mamta Kanwar
Mamta Kanwar

