Ju Marconato

Ju Marconato

Альбом  ·  2022

Oráculo Dança Cura

#Альтернативный рок
Ju Marconato

Артист

Ju Marconato

Релиз Oráculo Dança Cura

#

Название

Альбом

1

Трек Oráculo Dança Cura - Abertura

Oráculo Dança Cura - Abertura

Ju Marconato

Oráculo Dança Cura

0:30

2

Трек Oráculo Dança Cura - Faixa 1

Oráculo Dança Cura - Faixa 1

Ju Marconato

Oráculo Dança Cura

1:43

3

Трек Oráculo Dança Cura - Faixa 2

Oráculo Dança Cura - Faixa 2

Ju Marconato

Oráculo Dança Cura

1:42

4

Трек Oráculo Dança Cura - Faixa 3

Oráculo Dança Cura - Faixa 3

Ju Marconato

Oráculo Dança Cura

1:53

5

Трек Oráculo Dança Cura - Faixa 4

Oráculo Dança Cura - Faixa 4

Ju Marconato

Oráculo Dança Cura

1:43

6

Трек Oráculo Dança Cura - Faixa 5

Oráculo Dança Cura - Faixa 5

Ju Marconato

Oráculo Dança Cura

1:36

7

Трек Oráculo Dança Cura - Faixa 6

Oráculo Dança Cura - Faixa 6

Ju Marconato

Oráculo Dança Cura

1:39

8

Трек Oráculo Dança Cura - Faixa 7

Oráculo Dança Cura - Faixa 7

Ju Marconato

Oráculo Dança Cura

2:13

9

Трек Oráculo Dança Cura - Faixa 8

Oráculo Dança Cura - Faixa 8

Ju Marconato

Oráculo Dança Cura

1:48

10

Трек Oráculo Dança Cura - Faixa 9

Oráculo Dança Cura - Faixa 9

Ju Marconato

Oráculo Dança Cura

2:05

Информация о правообладателе: Ju Marconato
Волна по релизу

