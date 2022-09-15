Информация о правообладателе: XL Studio
Сингл · 2022
Chandi di Dabbi
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Jatti 15 Murrabean Wali2024 · Сингл · Vinder Nathu Majra
Chandi di Dabbi2022 · Сингл · Money Aujla
Yolo2022 · Альбом · Zennifer Sharma
Pauni Pauni2021 · Альбом · Money Aujla
Jutti2021 · Альбом · Money Aujla
Snapchat Waliye2021 · Альбом · Money Aujla
Shukeeni Laa Ke2021 · Альбом · Money Aujla
Doaba Zone2021 · Альбом · Money Aujla
Basement2020 · Сингл · Money Aujla
Ishqaa (Original Motion Picture Soundtrack)2018 · Альбом · Money Aujla
Tu Na Jaane (From "Ishqaa") - Single2018 · Сингл · Harrdy Sandhu
Vaseet (From "Ishqaa") - Single2018 · Сингл · Dilpreet Dhillon
Ishqaa (From 'Ishqaa') - Single2018 · Сингл · Money Aujla
London (Remix) - Single2018 · Сингл · Nesdi Jones
Total Sobar2018 · Сингл · Money Aujla
Gal Dil Di2018 · Альбом · Stylish Singh
Lecture 22018 · Сингл · Money Aujla
Khant Wala Veer2017 · Альбом · Money Aujla
Stud2016 · Альбом · Money Aujla
December - Single2014 · Сингл · Money Aujla