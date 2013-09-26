О нас

Luis Marcelo e Gabriel

Luis Marcelo e Gabriel

Альбом  ·  2013

Já Faz Parte de Mim

#Латинская
Luis Marcelo e Gabriel

Артист

Luis Marcelo e Gabriel

Релиз Já Faz Parte de Mim

#

Название

Альбом

1

Трек Já Faz Parte de Mim

Já Faz Parte de Mim

Luis Marcelo e Gabriel

Já Faz Parte de Mim

3:42

2

Трек Poderosa

Poderosa

Luis Marcelo e Gabriel

Já Faz Parte de Mim

3:18

3

Трек Pega Pega

Pega Pega

Luis Marcelo e Gabriel

Já Faz Parte de Mim

2:50

4

Трек O Que o Que

O Que o Que

Luis Marcelo e Gabriel

,

Xand Avião

Já Faz Parte de Mim

2:40

5

Трек Santinha do Pau Oco

Santinha do Pau Oco

Luis Marcelo e Gabriel

Já Faz Parte de Mim

3:13

6

Трек Quem Disse Que Eu Te Quero

Quem Disse Que Eu Te Quero

Luis Marcelo e Gabriel

,

Henrique & Diego

Já Faz Parte de Mim

2:38

7

Трек Chora Não Bebê

Chora Não Bebê

Luis Marcelo e Gabriel

Já Faz Parte de Mim

2:41

8

Трек Não Sei

Não Sei

Luis Marcelo e Gabriel

Já Faz Parte de Mim

2:37

9

Трек Dez Anos no Seu Coração

Dez Anos no Seu Coração

Luis Marcelo e Gabriel

Já Faz Parte de Mim

3:10

10

Трек Mais e Mais

Mais e Mais

Luis Marcelo e Gabriel

Já Faz Parte de Mim

3:30

11

Трек Tô Nem Aí

Tô Nem Aí

Luis Marcelo e Gabriel

Já Faz Parte de Mim

2:18

12

Трек Eu Topo Sim

Eu Topo Sim

Luis Marcelo e Gabriel

Já Faz Parte de Mim

2:25

13

Трек Não Tente Entender

Não Tente Entender

Luis Marcelo e Gabriel

Já Faz Parte de Mim

3:22

14

Трек Se Você Quiser

Se Você Quiser

Luis Marcelo e Gabriel

Já Faz Parte de Mim

3:17

15

Трек Já É

Já É

Luis Marcelo e Gabriel

Já Faz Parte de Mim

2:42

Информация о правообладателе: Luis Marcelo e Gabriel
