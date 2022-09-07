О нас

grupo agua viva luz

grupo agua viva luz

Альбом  ·  2022

Alabanzas a Nuestro Dios

#Латинская
grupo agua viva luz

Артист

grupo agua viva luz

Релиз Alabanzas a Nuestro Dios

#

Название

Альбом

1

Трек Padre Nuestro

Padre Nuestro

grupo agua viva luz

,

Julio Miguel

Alabanzas a Nuestro Dios

3:25

2

Трек Pescador de Hombres

Pescador de Hombres

grupo agua viva luz

,

Grupo Nueva Vida

Alabanzas a Nuestro Dios

4:37

3

Трек Señor Ten Piedad

Señor Ten Piedad

grupo agua viva luz

,

Julio Miguel

,

Grupo Nueva Vida

Alabanzas a Nuestro Dios

2:20

4

Трек Un Día Caminaba

Un Día Caminaba

grupo agua viva luz

,

Grupo Nueva Vida

Alabanzas a Nuestro Dios

2:04

5

Трек Amarte Solo a Ti

Amarte Solo a Ti

grupo agua viva luz

,

Julio Miguel

Alabanzas a Nuestro Dios

4:33

6

Трек Baja al Rio

Baja al Rio

grupo agua viva luz

,

Grupo Nueva Vida

,

Julio Miguel

Alabanzas a Nuestro Dios

2:21

7

Трек Canto de Entrada

Canto de Entrada

grupo agua viva luz

,

Julio Miguel

Alabanzas a Nuestro Dios

2:18

8

Трек Danza

Danza

grupo agua viva luz

,

Grupo Nueva Vida

Alabanzas a Nuestro Dios

3:36

9

Трек David Danzaba

David Danzaba

grupo agua viva luz

,

Julio Miguel

Alabanzas a Nuestro Dios

4:32

10

Трек Dios Es Amor

Dios Es Amor

grupo agua viva luz

,

Grupo Nueva Vida

Alabanzas a Nuestro Dios

2:38

11

Трек La Tortuguita

La Tortuguita

grupo agua viva luz

,

Julio Miguel

Alabanzas a Nuestro Dios

2:57

12

Трек Niña

Niña

grupo agua viva luz

,

Julio Miguel

Alabanzas a Nuestro Dios

3:12

13

Трек Pescador de Hombres

Pescador de Hombres

grupo agua viva luz

,

Grupo Nueva Vida

,

Julio Miguel

Alabanzas a Nuestro Dios

5:14

Информация о правообладателе: Fe católica Records
