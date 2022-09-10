Информация о правообладателе: Edinho Pakera O Barão Da Pisadinha
Сингл · 2022
Dhugo Dhugo
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Biscoito no Sucozinho2025 · Сингл · Edinho Pakera O Barão Da Pisadinha
Tem Hora Que Dá Vontade de Bater no Piauí2025 · Сингл · Edinho Pakera O Barão Da Pisadinha
Sofrência Árabe2024 · Сингл · Edinho Pakera O Barão Da Pisadinha
Pi Po Po Po Ro Po2024 · Сингл · Edinho Pakera O Barão Da Pisadinha
Noites em Claro e Lolo2023 · Сингл · Zé do Facão
Já Ganhou2023 · Сингл · Revoadão
Morenim Safado2023 · Сингл · Revoadão
Me Apaixonei Foi É2023 · Сингл · Revoadão
Morena Maravilhosa2023 · Сингл · Edinho Pakera
Com Todo Respeito Moça Mas Vc Tá Gostosa Demais2023 · Сингл · Edinho Pakera O Barão Da Pisadinha
Vem Morena Senta pro Moreno Aqui2023 · Сингл · Revoadão
Mama no Microfone2023 · Сингл · Revoadão
Senta e Galopa Toma Toma2023 · Сингл · Edinho Pakera O Barão Da Pisadinha
Chorei Chorei2023 · Сингл · Revoadão
Vem Dançar o Lambadão2023 · Сингл · Revoadão
Cheguei no Bar Chamei a Nega pra Dançar2023 · Сингл · Edinho Pakera O Barão Da Pisadinha
Americana na Vaquejada Galopou2023 · Сингл · Revoadão
Por Vc Eu Bebo o Mar de Canudinho2023 · Сингл · Edinho Pakera O Barão Da Pisadinha
Americana na Vaquejada2023 · Сингл · Revoadão
Coloquei Gostosinho2023 · Сингл · Revoadão