Информация о правообладателе: Gravadora Estrela da Manhã
Альбом · 1979
Junto a Ti
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Refúgio Verdadeiro1994 · Альбом · Irmãos Falavinha
Sinais dos Tempos1984 · Альбом · Matheus Iensen
Deus Espera por Ti1984 · Альбом · Irmãos Falavinha
Junto a Ti1979 · Альбом · Matheus Iensen
Lugar de Oração1972 · Альбом · Irmãos Falavinha
Jardim de Deus1969 · Альбом · Matheus Iensen
Refúgio Verdadeiro1965 · Сингл · Irmãs Falavinha