Matheus Iensen

Matheus Iensen

,

Irmãos Falavinha

Альбом  ·  1979

Junto a Ti

#Поп
Matheus Iensen

Артист

Matheus Iensen

Релиз Junto a Ti

#

Название

Альбом

1

Трек Junto a Ti

Junto a Ti

Matheus Iensen

,

Irmãos Falavinha

Junto a Ti

4:04

2

Трек Manjedoura

Manjedoura

Matheus Iensen

,

Irmãos Falavinha

Junto a Ti

2:57

3

Трек Livre É Seu Amor

Livre É Seu Amor

Matheus Iensen

,

Irmãos Falavinha

Junto a Ti

2:54

4

Трек Minha Mãe Querida

Minha Mãe Querida

Matheus Iensen

,

Irmãos Falavinha

Junto a Ti

2:12

5

Трек Convite

Convite

Matheus Iensen

,

Irmãos Falavinha

Junto a Ti

2:54

6

Трек Este É Meu Hino

Este É Meu Hino

Matheus Iensen

,

Irmãos Falavinha

Junto a Ti

2:14

7

Трек Já Livre Estou

Já Livre Estou

Matheus Iensen

,

Irmãos Falavinha

Junto a Ti

2:40

8

Трек Arrepende-Te

Arrepende-Te

Matheus Iensen

,

Irmãos Falavinha

Junto a Ti

3:00

9

Трек Santa Bíblia

Santa Bíblia

Matheus Iensen

,

Irmãos Falavinha

Junto a Ti

4:00

10

Трек Da-Me a Paz

Da-Me a Paz

Matheus Iensen

,

Irmãos Falavinha

Junto a Ti

2:32

11

Трек Semeando e Segando

Semeando e Segando

Matheus Iensen

,

Irmãos Falavinha

Junto a Ti

2:18

12

Трек Fala Deus

Fala Deus

Matheus Iensen

,

Irmãos Falavinha

Junto a Ti

2:04

Информация о правообладателе: Gravadora Estrela da Manhã
