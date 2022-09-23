О нас

Kralidis

Kralidis

Сингл  ·  2022

Listening to Bach, Vol. 3

#Классическая
Kralidis

Артист

Kralidis

Релиз Listening to Bach, Vol. 3

#

Название

Альбом

1

Трек Invenzione a 3 voci No. 9, BWV 795

Invenzione a 3 voci No. 9, BWV 795

Kralidis

Listening to Bach, Vol. 3

1:43

2

Трек Invenzione a 3 voci No. 15, BWV 801

Invenzione a 3 voci No. 15, BWV 801

Kralidis

Listening to Bach, Vol. 3

1:22

3

Трек Preludio e fuga No. 4 in C-Sharp Minor, BWV 849

Preludio e fuga No. 4 in C-Sharp Minor, BWV 849

Kralidis

Listening to Bach, Vol. 3

5:45

4

Трек Invenzione a 2 voci No. 12, BWV 783

Invenzione a 2 voci No. 12, BWV 783

Kralidis

Listening to Bach, Vol. 3

1:29

5

Трек Preludio e fuga No. 20 in A Minor, BWV 865

Preludio e fuga No. 20 in A Minor, BWV 865

Kralidis

Listening to Bach, Vol. 3

5:29

6

Трек Invenzione a 2 voci No. 13, BWV 784

Invenzione a 2 voci No. 13, BWV 784

Kralidis

Listening to Bach, Vol. 3

1:13

7

Трек Preludio e fuga No. 21 in B-Flat Major, BWV 866

Preludio e fuga No. 21 in B-Flat Major, BWV 866

Kralidis

Listening to Bach, Vol. 3

2:57

8

Трек Invenzione a 2 voci No. 14, BWV 785

Invenzione a 2 voci No. 14, BWV 785

Kralidis

Listening to Bach, Vol. 3

1:30

9

Трек Invenzione a 3 voci No. 14, BWV 800

Invenzione a 3 voci No. 14, BWV 800

Kralidis

Listening to Bach, Vol. 3

1:09

10

Трек Preludio e fuga No. 22 in B-Flat Minor, BWV 867

Preludio e fuga No. 22 in B-Flat Minor, BWV 867

Kralidis

Listening to Bach, Vol. 3

3:55

11

Трек Invenzione a 3 voci No. 10, BWV 796

Invenzione a 3 voci No. 10, BWV 796

Kralidis

Listening to Bach, Vol. 3

1:08

12

Трек Preludio e fuga No. 23 in B Major, BWV 868

Preludio e fuga No. 23 in B Major, BWV 868

Kralidis

Listening to Bach, Vol. 3

2:42

13

Трек Invenzione a 3 voci No. 13, BWV 799

Invenzione a 3 voci No. 13, BWV 799

Kralidis

Listening to Bach, Vol. 3

1:11

14

Трек Invenzione a 2 voci No. 15, BWV 786

Invenzione a 2 voci No. 15, BWV 786

Kralidis

Listening to Bach, Vol. 3

1:00

15

Трек Invenzione a 3 voci No. 12, BWV 798

Invenzione a 3 voci No. 12, BWV 798

Kralidis

Listening to Bach, Vol. 3

1:28

16

Трек Preludio No. 24 in B Minor, BWV 869

Preludio No. 24 in B Minor, BWV 869

Kralidis

Listening to Bach, Vol. 3

5:10

17

Трек Fuga No. 24 in B Minor, BWV 869

Fuga No. 24 in B Minor, BWV 869

Kralidis

Listening to Bach, Vol. 3

4:52

18

Трек Invenzione a 3 voci No. 11, BWV 797

Invenzione a 3 voci No. 11, BWV 797

Kralidis

Listening to Bach, Vol. 3

1:32

19

Трек Preludio e fuga No. 10 in E Minor, BWV 855

Preludio e fuga No. 10 in E Minor, BWV 855

Kralidis

Listening to Bach, Vol. 3

4:37

Информация о правообладателе: Didacta
