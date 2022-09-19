Информация о правообладателе: Next Records
Сингл · 2022
Foties
Другие альбомы артиста
Aftapati2024 · Сингл · Christos Sarlanis
Eisai Treli2024 · Сингл · Christos Sarlanis
Foties2022 · Сингл · Christos Sarlanis
Ypografo S' Agapo2022 · Альбом · Christos Sarlanis
Ta Katafera2021 · Альбом · Christos Sarlanis
Thimono2021 · Альбом · Christos Sarlanis
Syneiditi Epilogi2021 · Альбом · Christos Sarlanis
To Kragion 2018 · Альбом · Christos Sarlanis
Na I Porta2017 · Сингл · Christos Sarlanis
Gialini Kardia2017 · Сингл · Christos Sarlanis
Skepseis Gyali2015 · Альбом · Christos Sarlanis
Oneira Psychis2003 · Альбом · Christos Sarlanis