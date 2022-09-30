О нас

Pietro Ghiselli

Pietro Ghiselli

Сингл  ·  2022

Cosa Resta

#Поп
Pietro Ghiselli

Артист

Pietro Ghiselli

Релиз Cosa Resta

#

Название

Альбом

1

Трек Cosa Resta

Cosa Resta

Pietro Ghiselli

Cosa Resta

2:56

Информация о правообладателе: MC Harmony
Волна по релизу

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз ESCAPE
ESCAPE2023 · Сингл · Pietro Ghiselli
Релиз As It Was
As It Was2023 · Сингл · Pietro Ghiselli
Релиз Free Souls (Electric Version)
Free Souls (Electric Version)2023 · Сингл · Pietro Ghiselli
Релиз Happy Xmas (War Is Over)
Happy Xmas (War Is Over)2022 · Сингл · Pietro Ghiselli
Релиз Forget Me
Forget Me2022 · Сингл · Pietro Ghiselli
Релиз Cosa Resta
Cosa Resta2022 · Сингл · Pietro Ghiselli
Релиз Carpe Diem
Carpe Diem2022 · Альбом · Pietro Ghiselli
Релиз Free Souls
Free Souls2022 · Альбом · Pietro Ghiselli
Релиз Non Sarai Qui
Non Sarai Qui2022 · Альбом · Pietro Ghiselli
Релиз Carpe Diem
Carpe Diem2021 · Альбом · Pietro Ghiselli
Релиз When I Was Your Man
When I Was Your Man2021 · Альбом · Pietro Ghiselli
Релиз Afterglow
Afterglow2020 · Альбом · Pietro Ghiselli
Релиз IDK You Yet
IDK You Yet2020 · Альбом · Pietro Ghiselli
Релиз Destri
Destri2020 · Альбом · Pietro Ghiselli
Релиз Let It Be
Let It Be2020 · Альбом · Pietro Ghiselli

Похожие артисты

Артист

Pietro Ghiselli

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож