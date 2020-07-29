Информация о правообладателе: Porfirio Ayvar
Альбом · 2020
Encantos Andinos
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Yo Brindaré2025 · Сингл · Porfirio Ayvar
Volveré2025 · Сингл · Porfirio Ayvar
Momentos2024 · Альбом · Porfirio Ayvar
Cinta Morada2024 · Сингл · Porfirio Ayvar
Destino2024 · Сингл · Porfirio Ayvar
Fatal Destino2024 · Сингл · Porfirio Ayvar
Concierto en Huarocondo, 24 Aniversario2024 · Альбом · Porfirio Ayvar
Cobarde2023 · Сингл · Porfirio Ayvar
Sonqollay / Chincheros Plazapi2023 · Сингл · Luis Ayvar Alfaro
Carnaval Apurimeño (23 Aniversario)2023 · Сингл · Porfirio Ayvar
El Zapatito de Porfirio Ayvar2023 · Сингл · Porfirio Ayvar
Fatal Destino / Cuando Tú Vuelvas (23 Aniversario)2023 · Сингл · Magda la voz sensual
La Orquesta Contrapunto de Carnavales Apurimeños2023 · Сингл · Porfirio Ayvar
Concierto en Vivo (Parque de la Exposición)2023 · Сингл · Porfirio Ayvar
23 Aniversario - Concierto en Huarocondo2023 · Альбом · Porfirio Ayvar
Tonto Corazón2022 · Сингл · pavel salazar
18 Aniversario Carnavales2022 · Сингл · Porfirio Ayvar
22 Aniversario2022 · Альбом · Porfirio Ayvar
Sunquypa Ukunmanta2022 · Альбом · Porfirio Ayvar
Encantos Andinos2020 · Альбом · Porfirio Ayvar