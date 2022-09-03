A Hora da Vitória

2023 · Сингл · Dorcas Moraes

O Hino da Vitória

2023 · Сингл · Cantora Monica Alves

Pai Eu Confiarei

2023 · Сингл · Cantora Monica Alves

Eu Sou Teu

2023 · Сингл · Cantora Monica Alves

Segura na Mão de Deus / Deus Enviou / Tocou Me

2022 · Сингл · Cantora Monica Alves

Propósito de Deus

2022 · Сингл · Cantora Monica Alves

Preço de Sangue

2022 · Сингл · Cantora Monica Alves

Mais Grato a Ti