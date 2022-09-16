О нас

triplesixdelete

triplesixdelete

Альбом  ·  2022

Chronology of life thoughts

#Хип-хоп

triplesixdelete

Артист

triplesixdelete

Релиз Chronology of life thoughts

#

Название

Альбом

1

Трек i hate time, Pt. 2

i hate time, Pt. 2

triplesixdelete

Chronology of life thoughts

1:42

2

Трек again

again

triplesixdelete

Chronology of life thoughts

4:15

3

Трек яд

яд

triplesixdelete

Chronology of life thoughts

2:40

4

Трек when you die

when you die

triplesixdelete

Chronology of life thoughts

2:18

5

Трек they will pay for what they did to us

they will pay for what they did to us

triplesixdelete

Chronology of life thoughts

1:11

6

Трек a song to calm down (Interlude)

a song to calm down (Interlude)

triplesixdelete

Chronology of life thoughts

2:24

7

Трек the end

the end

triplesixdelete

Chronology of life thoughts

2:37

8

Трек you didn't exist

you didn't exist

triplesixdelete

Chronology of life thoughts

2:06

9

Трек к четвергу

к четвергу

triplesixdelete

Chronology of life thoughts

2:00

10

Трек everything will be alright!

everything will be alright!

triplesixdelete

Chronology of life thoughts

2:24

11

Трек пора нам прощаться

пора нам прощаться

triplesixdelete

Chronology of life thoughts

1:39

12

Трек in the head

in the head

triplesixdelete

Chronology of life thoughts

4:38

Информация о правообладателе: triplesixdelete
