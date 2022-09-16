О нас

Вера Снежная

Вера Снежная

Альбом  ·  2022

Лучшие песни

#Поп#Русский поп

44 лайка

Вера Снежная

Артист

Вера Снежная

Релиз Лучшие песни

#

Название

Альбом

1

Трек Карточный домик

Карточный домик

Вера Снежная

Лучшие песни

4:15

2

Трек Играем в молчанку

Играем в молчанку

Вера Снежная

,

Гарик Кричевский

Лучшие песни

4:10

3

Трек Паренёк

Паренёк

Вера Снежная

Лучшие песни

4:44

4

Трек Девчонка из дальнего города

Девчонка из дальнего города

Вера Снежная

Лучшие песни

4:33

5

Трек От свиданья до свиданья

От свиданья до свиданья

Вера Снежная

Лучшие песни

3:41

6

Трек Фраер

Фраер

Вера Снежная

Лучшие песни

3:47

7

Трек Тайга

Тайга

Вера Снежная

Лучшие песни

3:43

8

Трек Рюмочка застольная

Рюмочка застольная

Вера Снежная

Лучшие песни

4:05

9

Трек Наташка+Сергей

Наташка+Сергей

Вера Снежная

Лучшие песни

3:00

10

Трек Зелёненький огурчик

Зелёненький огурчик

Вера Снежная

Лучшие песни

3:40

Информация о правообладателе: Новый мир
